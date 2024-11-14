Не работал более трех лет: судья Верховного суда выиграл иск на 14 млн гривен у государства

Судья Волков говорит, что государство причастно к тому, что он не мог осуществлять правосудие, и требовал выплатить ему деньги за время отсутствия на своем рабочем месте.

Судья Верховного суда Александр Волков выиграл судебный иск, где требовал осуществить выплату по задолженности по заработной плате за 2021-2023 годы. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на решение Киевского окружного админсуда и на решение Шестого апелляционного админсуда.

Журналисты пишут отмечает, что Волков подал иск с рядом требований. Он возместить задолженную зарплату за 2021-2022 годы, выполнить перерасчет его вознаграждения за 2023 год, а также выплатить выходное пособие и компенсации, связанные с увольнением. Общая сумма требований превышает 14 млн грн.

В частности, Волков просит взыскать с Верховного Суда следующие выплаты:

задолженность в размере 9 281 327 грн;

заработок за время задержки расчета при увольнении на 2 353 494 грн;

задолженность по выплате зарплаты с января по март 2023 года;

компенсации за неиспользованный отпуск и выходное пособие на сумму 1 147 410 грн.

Сейчас Верховный Суд подал кассационную жалобу на решение о выплате компенсации судье Волкову. В комментарии для СМИ он подтвердил, что был истцом по этому делу, а подобные иски подали еще трое судей ВСУ.

"Мне не давали осуществлять правосудие, и это вина государства. Этому оценку уже дал ЕСПЧ, что государство Украина в лице государственных органов и Верховного Суда отстранило судей от возможности продолжать осуществлять правосудие. Верховный Суд Украины в 2016 году был переименован в Верховный Суд. И то, что судей Верховного Суда Украины, которые прослужили много лет, не допустили к осуществлению правосудия, за это государство Украина понесло ответственность перед европейским сообществом. К сожалению, инициаторы этого в Украине не понесли никакой ответственности", — отметил судья.

Напомним, Фокус сообщал о том, какие выплаты получают бывшие прокуроры и судьи. Несмотря на общее сокращение количества пенсионеров, количество тех, кто получает специальные пенсии, продолжает расти. В сентябре 2024 года количество таких пенсионеров достигло 777,8 тысячи человек, что составляет 7,5% от общего количества пенсионеров.

Также мы писали о том, что украинские судьи провалили IQ-тест: его результаты отменены. По данным журналистов, некоторые из кандидатов заявили, что тест оказался тяжелее, чем они ожидали, и вообще они готовились, ориентируясь на заранее обнародованные ВККС образцы тестовых заданий.