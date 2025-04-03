Убытки ни к чему: в "Укрпочте" рассказали, кому выплатили премии в размере более 35 млн грн

Премии в "Укрпочте" получает не только генеральный директор, но и все работники предприятия — водители, почтальоны и другой персонал.

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Таким образом генеральный директор предприятия Игорь Смелянский отреагировал на заявление народного депутата от политической партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

"Да, у нас есть система премирования за результаты, и если люди достигают целей, то получают премии. И админ персонал, и почтальоны, и водители. А если из-за потерь мы несем убытки, то они здесь ни при чем", — отметил Игорь Смелянский.

Он рассказал, что 2 апреля к руководителю предприятия обратился нардеп с вопросом об использовании 36,6 миллиона бонусов, выплаченных команде Укрпочты "в течение 30 месяцев. Директор подчеркнул, что это получается "1,2 миллиона гривен в месяц на десятки людей".

По словам Алексея Гончаренко, Государственная аудиторская служба Украины обнаружила проблемы на "Укрпочте", которые касаются деятельности акционерного общества с 2022 по 2024 годы. Несмотря на эти проблемы, компания нашла деньги на выплату премий на сумму 36,6 млн грн. Госаудитслужба не уточнила, кого именно премировали в течение 2,5 лет убыточной деятельности общества.

Напомним, 14 января Фокус писал о том, что в одном из отделений акционерного общества "Укрпочта" города Тернополь потеряли письмо с ценными документами. Вместо этого людям предоставили компенсацию в размере 109 гривен.

Позже специалисты рассказывали, как не схватить штраф в случае, если "Укрпочта" не сообщила о повестке. При этом адвокаты предупреждали, что доказать несвоевременное уведомление от "Укрпочты" невозможно.