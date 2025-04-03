Збитки ні до чого: в "Укрпошті" розповіли, кому виплатили премії в розмірі понад 35 млн грн

Премії в "Укрпошті" отримує не лише генеральний директор, а й всі працівники підприємства — водії, листоноші та інший персонал.

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Таким чином генеральний директор підприємства Ігор Смілянський відреагував на заяву народного депутата від політичної партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка.

"Так, у нас є система преміювання за результати, і якщо люди досягають цілей, то отримують премії. І адмін персонал, і листоноші, і водії. А якщо через втрати ми несемо збитки, то вони тут ні до чого", — зазначив Ігор Смілянський.

Він розповів, що 2 квітня до керівника підприємства звернувся нардеп із питанням щодо використання 36,6 мільйона бонусів, виплачених команді Укрпошти "протягом 30 місяців. Директор наголосив, що це виходить "1,2 мільйона гривень на місяць на десятки людей".

За словами Олексія Гончаренка, Державна аудиторська служба України виявила проблеми на "Укрпошті", які стосуються діяльності акціонерного товариства з 2022 по 2024 роки. Попри ці проблеми, компанія відшукала гроші на виплату премій на суму 36,6 млн грн. Держаудитслужба не уточнила, кого саме преміювали протягом 2,5 років збиткової діяльності товариства.

Нагадаємо, 14 січня Фокус писав про те, що в одному з відділень акціонерного товариства "Укрпошта" міста Тернопіль загубили лист з цінними документами. Замість цього людям надали компенсацію в розмірі 109 гривень.

Пізніше фахівці розповідали, як не схопити штраф у випадку, якщо "Укрпошта" не повідомила про повістку. При цьому адвокати попереджали, що довести невчасне повідомлення від "Укрпошти" неможливо.