"Укрпошта" не повідомила про повістку: юристи пояснили, як не схопити несправедливий штраф

Українець розповів, що отримав сповіщення про повістку вже після того, як її відправили назад ТЦК. Адвокати попередили, що довести невчасне повідомлення від "Укрпошти" неможливо.

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Повідомлення про повістку на пошті може бути отримане надто пізно, а довести це під час мобілізації в Україні неможливо. Однак уникнути несправедливого штрафу в такому випадку можна. Про те, що потрібно робити, розповіли фахівці на порталі "Юристи UA".

Мобілізація в Україні: що сталось

Чоловік розповів, що оформив відстрочку через застосунок "Резерв+" як здобувач вищої освіти, і вона чинна до 7 лютого. Він запевнив, що вчасно обновив військово-облікові дані після посилення мобілізації, має у військово-облікову спеціальність, але не проходив медогляд.

25 січня військовозобов’язаний отримав повідомлення від "Укрпошти" про те, що 20 січня йому прийшла повістка. Однак у цьому ж повідомленні було вказано, що повістку потрібно забрати впродовж трьох днів, тобто ще два дні тому.

Мобілізація в Україні: що кажуть юристи

Адвокат Олександр Прокопець пояснив, що 23 січня, найімовірніше, "Укрпошта" вже відправила повістку назад — ТЦК. Водночас відстрочка не скасовує обов’язку з’являтися за повісткою у військкомат, тим паче якщо не була пройдена ВЛК.

"Навряд чи існує спосіб зафіксувати прострочене повідомлення від пошти", — попередив юрист.

Однак він порадив написати лист у ТЦК про невчасне повідомлення про повістку з поясненням, що про підстави, дату і час виклику у військкомат через це не відомо.

"Цей лист обов'язково надішліть цінним листом з описом. В описі зазначте опис вкладення, як "лист з поясненням про неможливість отримати повістку", чи щось таке. Головне, щоб можна було зрозуміти, про що лист. Звісно, навряд ви отримаєте відповідь, але потім, якщо вам випишуть штраф і ви підете його оскаржувати, з квитанцією про відправкою й описом набагато простіше буде доказати свою правоту в суді", — пояснив Прокопець.

З його слів, інший варіант в такій ситуації — самостійно з’явитись у ТЦК, запитати про повістку та пояснити ситуацію. З собою слід взяти повідомлення від "Укрпошти".

Адвокат Юрій Айвазян попередив, що за неявку за повісткою накладають штраф за статтею про порушення закону про мобілізацію. Повістки, відправлені ТЦК, зберігаються на пошті лише ті три дні, в які їх мають забирати військовозобов’язані.

Якщо ж йдеться про повідомлення, покладене у поштову скриньку, його невчасність довести буде неможливо. Водночас позбавити відстрочки або не продовжити її через порушення закону про мобілізацію ТЦК не може — лише притягнути до відповідальності.

Юрист додав, що штраф буде можливо скасувати через окружний адміністративний суд, однак успіх залежатиме від змісту постанови та інших факторів.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук 30 січня розповіла, чи каратимуть обмежено придатних до служби військовозобов’язаних, які не встигли перепройти ВЛК.

Також повістку можуть відправити пошту на неактуальну адресу, якщо чоловік зареєстрований в одному місці, а фактично проживає в іншому. Юристи пояснили, як в такому разі уникнути проблем.