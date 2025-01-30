Оголосили в розшук через повістку на стару адресу: юристи відповіли, що робити

Якщо військовозобов’язаний зареєстрований в одному місці, а живе в іншому, ТЦК може відправити повістку на офіційну адресу. Адвокати пояснили, що робити в такій ситуації, щоб не отримати штраф.

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Під час мобілізації 2025 повістки можуть не лише вручати особисто в руки, але й відправляти поштою. Що робити, якщо сповіщення прийшло на неактуальну адресу, пояснили фахівці на порталі "Юристи UA".

Чоловік звернувся за порадою, пояснивши, що стоїть на військовому обліку в одному місті, а фактично проживає в іншому. На адресу, де він офіційно зареєстрований, прийшла повістка. Після цього у застосунку "Резерв+" з’явилася червона смуга.

"Чи можу я по фактичному місцю проживання звернутись в ТЦК. Щоб не їхати в місто за реєстрацією", — запитав українець.

Мобілізація 2025: що робити, якщо повістка прийшла не на ту адресу

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що військовозобов’язаний має прийти у ТЦК за повісткою, яка була надіслана останньою. Водночас він порадив змінити військкомат, у якому стоїть на обліку, задля уникнення проблем у майбутньому.

Адвокат Євген Олександрович наголосив, що чоловіку потрібно не лише з’явитись за повісткою, але й пояснити свою невчасну явку поважною причиною. Він пояснив, що червона смуга у "Резерв+" свідчить про оголошення людини в розшук.

Такий вигляд має червона смуга, про яку йдеться Фото: Кадровик-01

Також юрист попередив, що в разі визнання військовозобов’язаного придатним повістка означатиме можливу мобілізацію. Він зауважив, що це за умови, якщо українець не має підстав для відстрочки.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук розповіла, скільки ще часу матимуть українці, які раніше були визнані обмежено придатними, на перепроходження ВЛК.

Президент Володимир Зеленський 29 січня заявив, що викладачі військових ліцеїв та навчальних закладів "повинні бути на фронті". З його слів, тільки так можна навчитись "війні на землі".