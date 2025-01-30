В Офісі президента назвали крайні строки для проходження ВЛК обмежено придатними

За словами Ірини Верещук, обов'язок проходити повторну ВЛК не стосуватиметься обмежено придатних громадян, яким ще немає 25 років.

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Обмежено придатним громадянам України дадуть ще чотири місяці для того, щоб пройти військово-лікарську комісію. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

"Найближчим часом в оборонному Комітеті Верховної Ради буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами", — написала Верещук.

Вона уточнила, що цей документ передбачатиме дві важливі речі:

по-перше, термін для обовʼязкового проходження ВЛК продовжать ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенесуть на початок червня 2025 року;

по-друге, обовʼязок проходити ВЛК не стосуватиметься обмежено придатних осіб до 25 років.

"Дякую голові оборонного Комітету Олександру Завітневичу за конструктивність і оперативність. Дуже прошу народних депутатів підтримати даний законопроєкт", — наголосила Верещук.

Нагадаємо, 24 січня Ірина Верещук повідомила, що строк для проходження повторної ВЛК обмежено придатними громадянами України продовжать, проте не уточнила наскільки саме.

25 січня Ірина Верещук заявила, що обмежено придатні матимуть ще мінімум три місяці на проходження ВЛК.