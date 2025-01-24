"Абсолютно нереально": обмежено придатним продовжать строк для проходження ВЛК, — Верещук

За словами Ірини Верещук, влада також працює над тим, щоб не застосовувати штрафи до тих обмежено придатних громадян, які не пройдуть ВЛК до 4 лютого.

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Строк для проходження повторної військово-лікарської комісії обмежено придатними громадянами України, який наразі законодавчо встановлений до 4 лютого, продовжать. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

За її словами, наразі в Україні налічується понад 1 млн осіб з числа обмежено придатних, які досі не пройшли повторні військово-лікарські комісії, зокрема, через те, що не отримували викликів на ВЛК або не можуть отримати такі виклики через черги в ТЦК.

"Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого. Потім (не зараз) будемо розбиратись, як так сталось і хто відповідальний за незадовільну організацію процесу", — зазначила Верещук.

Натомість вона пояснила, що вже зараз влада працює над тим, щоб продовжити терміни проходження ВЛК та не застосовувати передбачені законодавством штрафи за те, що обмежено придатний не пройшов повторний медогляд до 4 лютого.

"По-перше, разом із депутатами працюємо над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними. По-друге, працюємо над нормативними змінами, щоб поки не застосовувати штрафи", — підкреслила Верещук.

Вона не уточнила, про який саме додатковий строк мовиться, проте повідомила, що Міноборони та МОЗ також терміново забезпечують належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних, а також забезпечують відповідні виклики людей на ВЛК.

"Так буде конструктивно. Але, всі обмежено придатні мають пройти повторний медогляд. Як того вимагає закон", — наголосила Верещук.

Пост Верещук Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 січня Міноборони пояснило, що пройти ВЛК обмежено придатним можна тільки за направленням, виданим ТЦК.

Фокус також писав про те, яка відповідальність загрожує обмежено придатним, якщо вони не пройдуть ВЛК до 4 лютого.