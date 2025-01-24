"Абсолютно нереально": ограниченно годным продлят срок для прохождения ВВК, — Верещук

По словам Ирины Верещук, власть также работает над тем, чтобы не применять штрафы к тем ограниченно годным гражданам, которые не пройдут ВВК до 4 февраля.

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Срок для прохождения повторной военно-врачебной комиссии ограниченно годными гражданами Украины, который сейчас законодательно установлен до 4 февраля, продлят. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

По ее словам, сейчас в Украине насчитывается более 1 млн человек из числа ограниченно годных, которые до сих пор не прошли повторные военно-врачебные комиссии, в частности, из-за того, что не получали вызовов на ВВК или не могут получить такие вызовы из-за очередей в ТЦК.

"Очевидно, что абсолютно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля. Потом (не сейчас) будем разбираться, как так произошло и кто ответственен за неудовлетворительную организацию процесса", — отметила Верещук.

Зато она пояснила, что уже сейчас власть работает над тем, чтобы продлить сроки прохождения ВВК и не применять предусмотренные законодательством штрафы за то, что ограниченно годный не прошел повторный медосмотр до 4 февраля.

"Во-первых, вместе с депутатами работаем над внесением законодательных изменений, чтобы продлить срок для повторного медосмотра ограниченно годными. Во-вторых, работаем над нормативными изменениями, чтобы пока не применять штрафы", — подчеркнула Верещук.

Она не уточнила, о каком именно дополнительном сроке говорится, однако сообщила, что Минобороны и Минздрав также срочно обеспечивают надлежащие графики работы ВВК, чтобы вовремя обработать всех ограниченно годных, а также обеспечивают соответствующие вызовы людей на ВВК.

"Так будет конструктивно. Но, все ограниченно пригодные должны пройти повторный медосмотр. Как того требует закон", — отметила Верещук.

Пост Верещук Фото: Скриншот

Напомним, 20 января Минобороны пояснило, что пройти ВВК ограниченно годным можно только по направлению, выданному ТЦК.

Фокус также писал о том, какая ответственность грозит ограниченно годным, если они не пройдут ВЛК до 4 февраля.