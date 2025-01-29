Повторний огляд "обмежено придатних" до 4 лютого: в ТЦК пояснили, кого можуть подати в розшук

Статус "обмежено придатні" вилучено з законодавства, тому його носії повинні пройти повторний огляд до 4 лютого включно. Проте це не означає, що всі, хто не пройшов ВЛК у цей термін, отримають статус "у розшуку".

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"Обмежено придатні" військовозобов'язані, що не отримували повістки на проходження військово-лікарської комісії, не подаватимуться в розшук, якщо не пройдуть повторний огляд до 5 лютого. Про це повідомили у Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У терцентрі нагадали, що українці, яких визнали обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року, повинні пройти повторний медичний огляд до 4 лютого включно. Це передбачено Законом № 3621-IX, який скасував визначення "обмежено придатний". Натомість військовозобов'язані з серйозними хворобами тепер отримують здебільшого статус "придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони".

У пресцентрі Вінницького ТЦК пояснили, що визнані свого часу "обмежено придатними" громадяни повинні з'явитися на ВЛК з документом, що підтверджує діагноз. Якщо медичний висновок зроблено давно, військовозобов'язаного направлять на обстеження профільного спеціаліста, за довідкою від якого лікар ВЛК зафіксує діагноз і визначить ступінь придатності.

У ТЦК пояснили, хто має пройти повторний огляд до 5 лютого Фото: Скриншот

Невиконання вимоги закону про своєчасне проходження ВЛК буде порушенням правил військового обліку. Проте якщо людина зі статусом "Обмежено придатний" не пройде повторний огляд на ВЛК до 5 лютого, її статус в "Резерв+" залишиться незмінним. У розшук військовозобов'язаний потрапить тільки якщо проігнорує повістку на проходження ВЛК від територіального центру, пояснили в пресслужбі.

"Важливо розуміти, що повістка на проходження ВЛК може бути вручена особисто або надіслана поштою на адресу проживання чи на адресу реєстрації. Наполегливо радимо нашим читачам слідкувати за своїми поштовими повідомленнями, оскільки досить часто зустрічається інформація, що чоловіки надто пізно дізнаються про те, що їм була надіслана повістка поштою", — зазначили в ТЦК.

Якщо військовозобов'язаному не надходила повістка на ВЛК, його не подаватимуть у розшук після 5 лютого Фото: Скриншот

Нагадаємо, 28 січня у Львівській міській раді повідомляли, що ВЛК у місті працюють у три зміни через наближення "дедлайну" повторного огляду обмежено придатних.

Також 28 січня на сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроєкту про кримінальну відповідальність для працівників ТЦК і ВЛК за порушення порядку мобілізації. Фокус розбирався, які зміни передбачає новий закон про "чесну мобілізацію".