Повторный осмотр "ограниченно годных" до 4 февраля: в ТЦК объяснили, кого могут подать в розыск

Статус "ограниченно годные" изъят из законодательства, поэтому его носители должны пройти повторный осмотр до 4 февраля включительно. Однако это не означает, что все, кто не прошел ВВК в этот срок, получат статус "в розыске".

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"Ограниченно годные" военнообязанные, которые не получали повестки на прохождение военно-врачебной комиссии, не будут подаваться в розыск, если не пройдут повторный осмотр до 5 февраля. Об этом сообщили в Винницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

В терцентре напомнили, что украинцы, которых признали ограниченно годными к военной службе до 4 мая 2024 года, должны пройти повторный медицинский осмотр до 4 февраля включительно. Это предусмотрено Законом № 3621-IX, который отменил определение "ограниченно годный". Зато военнообязанные с серьезными болезнями теперь получают в основном статус "годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны".

В пресс-центре Винницкого ТЦК объяснили, что признанные в свое время "ограниченно годными" граждане должны явиться на ВВК с документом, подтверждающим диагноз. Если медицинское заключение сделано давно, военнообязанного направят на обследование профильного специалиста, по справке от которого врач ВВК зафиксирует диагноз и определит степень пригодности.

В ТЦК объяснили, кто должен пройти повторный осмотр до 5 февраля Фото: Скриншот

Невыполнение требования закона о своевременном прохождении ВВК будет нарушением правил воинского учета. Однако если человек со статусом "Ограниченно годный" не пройдет повторный осмотр на ВВК до 5 февраля, его статус в "Резерв+" останется неизменным. В розыск военнообязанный попадет только если проигнорирует повестку на прохождение ВВК от территориального центра, пояснили в пресс-службе.

"Важно понимать, что повестка на прохождение ВВК может быть вручена лично или отправлена по почте на адрес проживания или на адрес регистрации. Настоятельно советуем нашим читателям следить за своими почтовыми сообщениями, поскольку довольно часто встречается информация, что мужчины слишком поздно узнают о том, что им была отправлена повестка по почте", — отметили в ТЦК.

Если военнообязанный не получал повестку на ВВК, его не будут подавать в розыск после 5 февраля Фото: Скриншот

Напомним, 28 января во Львовском городском совете сообщали, что ВВК в городе работают в три смены из-за приближения "дедлайна" повторного осмотра ограниченно годных.

Также 28 января на сайте Верховной Рады обнародовали текст законопроекта об уголовной ответственности для работников ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации. Фокус разбирался, какие изменения предусматривает новый закон о "честной мобилизации".