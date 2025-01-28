До 8 лет тюрьмы: в Раде предлагают наказывать работников ТЦК и ВВК за незаконную мобилизацию, детали

Если Верховная Рада примет законопроект, должностных лиц ТЦК и врачей-членов ВВК будут наказывать за нарушение порядка мобилизации служебными ограничениями или лишением свободы на срок до 8 лет.

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В Верховной Раде предлагают ввести уголовную ответственность для представителей Территориальных центров комплектования (ТЦК) и военно-врачебных комиссий (ВВК) за нарушение порядка призыва и проведения медицинского осмотра. Текст проекта Закона появился на сайте Рады.

Проектом Закона №12442 народные депутаты предлагают внести изменения в Уголовный Кодекс Украины, чтобы установить уголовную ответственность для должностных лиц ТЦК и членов ВВК за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

"Принятие закона позволит обеспечить правовой механизм для оперативного расследования фактов нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, председателями и членами военно-врачебных комиссий", — говорится в пояснительной записке.

Если законопроект примут, военных ТЦК за призыв на военную службу гражданина, не подлежащего мобилизации, или наоборот за незаконное освобождение военнообязанных от призыва на службу будут наказывать служебным ограничением на срок до 2 лет, содержанием в дисциплинарном батальоне на тот же срок или лишением свободы на срок до 5 лет. В условиях военного положения срок лишения свободы увеличивается: от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

За нарушение правил призыва сотрудников ТЦК предлагают наказывать лишением свободы Фото: Скриншот

Для врачей ВВК за нарушение порядка проведения медицинского осмотра законопроект предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, в условиях военного положения: на срок от 3 до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет. Такие наказания грозят врачам, по решению которых мобилизовали непригодных по состоянию здоровья граждан, или наоборот незаконно освободили военнообязанного от службы по фальшивым справкам.

Напомним, 28 января в компании из сферы военно-промышленного комплекса заявили, что ТЦК "удерживает" руководителя производства. В терцентре ответили, что действовали в рамках законодательства.

Также 28 января юрист Татьяна Козян рассказала, как действовать военнообязанному, если его задержали и не выпускают из ТЦК.