Что делать, если задержали и не выпускают из ТЦК: 5 советов от юриста

Юрист Татьяна Козян рассказала, что военнообязанные имеют право отказаться от медосмотра. Полиция может задерживать граждан, но не для доставки в ТЦК и не всех.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, функции которой в регионах выполняют Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В соцсетях и СМИ неоднократно сообщали о случаях, когда мужчин удерживали в военкоматах. Юрист Татьяна Козян в комментарии "РБК-Украина" дала несколько советов, как действовать в такой ситуации.

Мобилизация 2025: могут ли задерживать работники ТЦК

Эксперт отметила, что согласно Конституции никого не могут задерживать без законных оснований. По ее словам, принудительное содержание в военкомате без решения суда или задержание правоохранителями — незаконно.

По закону украинцы могут добровольно находиться в ТЦК для:

прохождение воинского учета;

получение повестки;

прохождение медицинского осмотра.

Если же мужчину удерживают там принудительно, это может расцениваться как незаконное лишение свободы. Однако Козян подчеркнула, что в таком случае следует действовать в соответствии с законом. Прежде всего она советует требовать объяснения правового основания происходящего.

"Попросите предоставить письменный документ, обосновывающий это решение", — уточнила юрист.

Когда следует вызывать в ТЦК полицию

"Если вам не позволяют покинуть помещение, стоит позвонить на "102" и сообщить о факте незаконного лишения свободы", — посоветовала Козян.

Она объяснила, что во время звонка надо сообщить:

кто удерживает;

в каком помещении;

то, что выйти не позволяют.

Полицейские обязаны зафиксировать и рассмотреть заявление.

Мобилизация 2025: как защитить свои права в ТЦК

Эксперт посоветовала фиксировать нарушения, если есть такая возможность. Речь идет о записи на аудио или видео факта принудительного содержания. По ее словам, в дальнейшем эти материалы могут стать доказательством в суде или для правоохранителей.

Также Козян порекомендовала звонить адвокату, чтобы правозащитник приехал на место и помог законно выйти из ситуации. Также можно подать заявление в Государственное бюро расследований или прокуратуру о превышении служебных полномочий должностными лицами.

Кого в условиях мобилизации 2025 может задерживать полиция

Юрист объяснила, что полицейские не могут задерживать украинцев только для доставки в ТЦК. Задержание возможно только в случае, если человек совершил административное нарушение.

Кроме того, медкомиссия в военкомате должна проводиться только с согласия или судебным решением. То есть гражданин может отказаться от осмотра без соответствующего решения суда.

Главные советы на случай удержания в ТЦК

В итоге, тем, кого удерживают насильно в военкомате, Козян посоветовала:

требовать объяснения правовых оснований;

вызывать полицию и сообщать о незаконном лишении свободы;

фиксировать нарушения на видео или аудио;

вызывать адвоката и обращаться в правозащитные организации;

подавать заявление в ГБР или прокуратуру.

"Соблюдение законодательства является обязанностью всех граждан и должностных лиц, а незаконные действия могут быть обжалованы в судебном порядке", — добавила она.

Напомним, законом установлен ряд обстоятельств, при которых мужчины могут не приходить в ТЦК несмотря на повестку и не получат наказания за это.

Юрист Орест Гладьо сообщил, что от доставки в ТЦК можно отказаться. Однако садясь в транспорт военных или полицейских без протокола, человек дает добровольное согласие на это и лишает себя возможности обжаловать их действия.