Что делать, если задержали и не выпускают из ТЦК: 5 советов от юриста
Юрист Татьяна Козян рассказала, что военнообязанные имеют право отказаться от медосмотра. Полиция может задерживать граждан, но не для доставки в ТЦК и не всех.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, функции которой в регионах выполняют Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В соцсетях и СМИ неоднократно сообщали о случаях, когда мужчин удерживали в военкоматах. Юрист Татьяна Козян в комментарии "РБК-Украина" дала несколько советов, как действовать в такой ситуации.
Мобилизация 2025: могут ли задерживать работники ТЦК
Эксперт отметила, что согласно Конституции никого не могут задерживать без законных оснований. По ее словам, принудительное содержание в военкомате без решения суда или задержание правоохранителями — незаконно.
По закону украинцы могут добровольно находиться в ТЦК для:
- прохождение воинского учета;
- получение повестки;
- прохождение медицинского осмотра.
Если же мужчину удерживают там принудительно, это может расцениваться как незаконное лишение свободы. Однако Козян подчеркнула, что в таком случае следует действовать в соответствии с законом. Прежде всего она советует требовать объяснения правового основания происходящего.
"Попросите предоставить письменный документ, обосновывающий это решение", — уточнила юрист.
Когда следует вызывать в ТЦК полицию
"Если вам не позволяют покинуть помещение, стоит позвонить на "102" и сообщить о факте незаконного лишения свободы", — посоветовала Козян.
Она объяснила, что во время звонка надо сообщить:
- кто удерживает;
- в каком помещении;
- то, что выйти не позволяют.
Полицейские обязаны зафиксировать и рассмотреть заявление.
Мобилизация 2025: как защитить свои права в ТЦК
Эксперт посоветовала фиксировать нарушения, если есть такая возможность. Речь идет о записи на аудио или видео факта принудительного содержания. По ее словам, в дальнейшем эти материалы могут стать доказательством в суде или для правоохранителей.
Также Козян порекомендовала звонить адвокату, чтобы правозащитник приехал на место и помог законно выйти из ситуации. Также можно подать заявление в Государственное бюро расследований или прокуратуру о превышении служебных полномочий должностными лицами.
Кого в условиях мобилизации 2025 может задерживать полиция
Юрист объяснила, что полицейские не могут задерживать украинцев только для доставки в ТЦК. Задержание возможно только в случае, если человек совершил административное нарушение.
Кроме того, медкомиссия в военкомате должна проводиться только с согласия или судебным решением. То есть гражданин может отказаться от осмотра без соответствующего решения суда.
Главные советы на случай удержания в ТЦК
В итоге, тем, кого удерживают насильно в военкомате, Козян посоветовала:
- требовать объяснения правовых оснований;
- вызывать полицию и сообщать о незаконном лишении свободы;
- фиксировать нарушения на видео или аудио;
- вызывать адвоката и обращаться в правозащитные организации;
- подавать заявление в ГБР или прокуратуру.
"Соблюдение законодательства является обязанностью всех граждан и должностных лиц, а незаконные действия могут быть обжалованы в судебном порядке", — добавила она.
Напомним, законом установлен ряд обстоятельств, при которых мужчины могут не приходить в ТЦК несмотря на повестку и не получат наказания за это.
Юрист Орест Гладьо сообщил, что от доставки в ТЦК можно отказаться. Однако садясь в транспорт военных или полицейских без протокола, человек дает добровольное согласие на это и лишает себя возможности обжаловать их действия.