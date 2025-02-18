В марте повестку могут получить несколько категорий населения: кого могут мобилизовать

Некоторых мобилизуют в обязательном порядке, а некоторые могут добровольно присоединиться в ряды ВСУ.

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В период военного положения продолжается всеобщая мобилизация. В марте 2025 года украинские мужчины, которые не имеют оснований для отсрочки, могут быть призваны в Вооруженные силы Украины. Кто из украинцев могут получить повестку в марте, рассказывает "Телеграф".

Какие категории населения могут быть призваны в армию

В марте 2025 года призвать могут следующие группы населения:

годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Стоит помнить, что ограниченно годные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 6 июня 2025 года и получить статус "годные" или "непригодные";

мужчины в возрасте 18-60 лет, не исключенные из учета по состоянию здоровья;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными (должны повторно пройти военно-врачебную комиссию)

Добровольно мобилизоваться могут только определенные категории населения. К ним относятся:

призывники в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не участвовали в исполнении срочной службы — могут служить по контракту;

люди с инвалидностью;

те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам;

женщины в возрасте до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья.

Напомним, что с 1 марта изменятся правила экономического бронирования работников от мобилизации. Предприятия должны соответствовать двум обязательным критериям и еще одному дополнительному на выбор.

Поэтому предприятия в Украине должны подтвердить статус критически важного до 28 февраля, чтобы забронировать своих работников. Иначе сотрудники могут остаться без отсрочек.