В березні повістку можуть отримати декілька категорій населення: кого можуть мобілізувати

Деяких мобілізують в обов'язковому порядку, а деякі можуть добровільно доєднатись до лав ЗСУ.

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В період військового стану триває загальна мобілізація. У березні 2025 року українські чоловіки, які не мають підстав для відстрочки, можуть бути призвані до Збройних сил України. Хто з українців можуть отримати повістку у березні, розповідає "Телеграф".

Які категорії населення можуть бути призвані до армії

В березня 2025 року призвати можуть наступні групи населення:

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 25 до 60 років. Варто пам'ятати, що обмежено придатні мають повторно пройти військово-лікарську комісію до 6 червня 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні";

чоловіки віком 18-60 років, не виключені з обліку за станом здоров’я;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними (мають повторно пройти військово-лікарську комісію)

Добровільно мобілізуватись можуть лише певні категорії населення. До них відносяться:

призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби — можуть служити за контрактом;

люди з інвалідністю;

ті, хто отримав право на відстрочку від мобілізації через сімейні обставини;

жінки віком до 60 років, якщо вони придатні за станом здоров'я.

Нагадаємо, що з 1 березня зміняться правила економічного бронювання працівників від мобілізації. Підприємства повинні відповідати двом обов'язковим критеріям і ще одному додатковому на вибір.

Тому підприємства в Україні мають підтвердити статус критично важливого до 28 лютого, щоб забронювати своїх працівників. Інакше співробітники можуть залишитись без відстрочок.