Після 28 лютого деякі категорії можуть позбутись бронювання від мобілізації: кого це стосується

За словами нардепа Дмитра Кисилевського, до 28 лютого підприємства мають повторно забронювати своїх співробітників, інакше вони можуть залишитись без відстрочок.

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Підприємства в Україні мають підтвердити статус критично важливого до 28 лютого, щоб забронювати своїх працівників. В інакшому випадку співробітники можуть залишитись без відстрочок. Про це "Телеграфу" розповів народний депутат від політичної партії "Слуга народу", член парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, необхідність перегляду правил визначення критичних підприємств виникла через випадки зловживань.

"За старою системою підприємство демонструвало відповідність критеріям, а після того, як отримувало критичність, у нього або аномально зростала кількість працівників, або рівень зарплати працівників раптово знижувався до мінімальної зарплати. Таких підприємств було не так багато, але вони були", — розповів нардеп.

За його словами, підприємства повинні повторно забронювати співробітників. В іншому випадку відбудеться зняття відстрочок.

Дмитро Кисилевський додав, що наразі в Україні близько 20 тисяч критичних підприємств. Нардеп не очікує суттєвої зміни переліку підприємств, але припускає, що їх поменшає.

Журналісти зазначили, що бронювати військовозобов’язаних можуть:

органи державної чи місцевої влади;

компанії із державними замовленнями в оборонній сфері;

критичні підприємства для економіки чи життєдіяльності населення.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок, що комунальні підприємства втратили велику кількість спеціалістів через те, що не мають статусу критично важливих. В українських містах не вистачає людей, які б могли відремонтувати електромережі чи водопровід.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати. Однак частину цих коштів вони повертають керівникам.