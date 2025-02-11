Працівники віддають зарплату керівникам підприємств за бронювання, — депутат (відео)

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати, однак частину повертають директорам.

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В Україні деякі заброньовані працівники отримують 20 тисяч гривень, однак вони повинні повертати частину зарплати керівникам, щоб відповідати вимогам для бронювання. Про це в ефірі "Ранок.LIVE" розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Він зазначив, що людям, дійсно, нараховують по 20 тисяч гривень. Однак працівники знімають кошти через банкомати та повертають їх керівникам підприємств.

"Нараховують дійсно по 20 000 грн заробітну плату, але тоді люди, коли отримали, так, через банкомати, повертають назад керівнику підприємства ці гроші, щоб просто відповідати показникам", — розповів він.

За словами депутата, надходження до бюджету, дійсно, зросли, однак доходи людей — ні. У приватному секторі зарплати не підвищуються.

"Та це масово між собою обговорюють керівники підприємств. Це масово роблять люди для того, щоб просто зробити критерії по підприємству і щоб можна було бронювати працівників. Тобто просто вдаються до цих способів для того, щоб відповідати критеріям критичності підприємства. Фактично збирають гроші назад у людей, яким просто нараховують, і люди деякі навіть взагалі готові платити за місце в підприємстві броні", — додав Сергій Хлань.

Нагадаємо, що в Україні набула чинності нова редакція Порядку бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації і воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 №76, так званий Порядок №76. Якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця, керівник під час подання списку на бронювання на порталі "Дія" має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника до сплати усіх податків буде не менше 20 тис. грн.

Додамо, що 6 лютого народний депутат "Батьківщини" Сергій Євтушок розповів, що в українських містах не вистачає людей, які б могли відремонтувати електромережі чи водопровід. Водночас є компанії, які легко отримали статус для бронювання.