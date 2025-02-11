Работники отдают зарплату руководителям предприятий за бронирование, — депутат (видео)

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что люди получают по 20 тысяч гривен заработной платы, однако часть возвращают директорам.

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В Украине некоторые забронированные работники получают 20 тысяч гривен, однако они должны возвращать часть зарплаты руководителям, чтобы соответствовать требованиям для бронирования. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Он отметил, что людям, действительно, начисляют по 20 тысяч гривен. Однако работники снимают средства через банкоматы и возвращают их руководителям предприятий.

"Начисляют действительно по 20 000 грн заработную плату, но тогда люди, когда получили, да, через банкоматы, возвращают обратно руководителю предприятия эти деньги, чтобы просто соответствовать показателям", — рассказал он.

По словам депутата, поступления в бюджет, действительно, выросли, однако доходы людей — нет. В частном секторе зарплаты не повышаются.

"Да это массово между собой обсуждают руководители предприятий. Это массово делают люди для того, чтобы просто сделать критерии по предприятию и чтобы можно было бронировать работников. То есть просто прибегают к этим способам для того, чтобы соответствовать критериям критичности предприятия. Фактически собирают деньги обратно у людей, которым просто начисляют, и люди некоторые даже вообще готовы платить за место в предприятии брони", — добавил Сергей Хлань.

Напомним, что в Украине вступила в силу новая редакция Порядка бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 27.01.2023 №76, так называемый Порядок №76. Если предприятие с 1 декабря хочет забронировать нового или уже работающего специалиста, руководитель при подаче списка на бронирование на портале "Дія" должен декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника до уплаты всех налогов будет не менее 20 тыс. грн.

Добавим, что 6 февраля народный депутат "Батькивщины" Сергей Евтушок рассказал, что в украинских городах не хватает людей, которые могли бы отремонтировать электросети или водопровод. В то же время есть компании, которые легко получили статус для бронирования.