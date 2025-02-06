Бронируют "блатные" предприятия: нардеп рассказал о нарушениях при мобилизации (видео)

В украинских городах не хватает людей, которые могли бы отремонтировать электросети или водопровод, отметил нардеп Сергей Евтушок. При этом есть компании, которые легко получили статус для бронирования.

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Коммунальные предприятия потеряли большое количество специалистов из-за того, что не имеют статуса критически важных. В то же время есть компании, которые оперативно подали документы для оформления этого статуса, и так же оперативно его получили. О существовании "блатных" компаний народный депутат "Батькивщины" Сергей Евтушок рассказал в эфире "Новости. Live".

Бронирование от мобилизации — комментарий нардепа Евтушко см. с 1:40:30

Евтушок объяснил, что проблема началась, когда компании получили возможность стать критически важными. По его словам, владельцы компаний "побежали" получать такой статус. Правительство без проблем им утвердило право на бронирование, тогда как предприятиям критической инфраструктуры его не дали.

"Но у нас побежали признавать критические, извините за сленг, "блатные" предприятия. В правительстве бегом наштамповали этой брони", — сказал он.

Нардеп отметил, что коммунальные предприятия не могут найти людей для работы. Работников или мобилизовали, или они прячутся от призыва. Среди дефицитных специальностей — электрики, специалисты по водоотводу, водители землеройных машин (грейдеры), сказал он.

"Забыли за такую инфраструктуру, как критическая. И начали забирать оттуда специалистов. Но их нет, потому что они уже на фронте воюют", — подчеркнул политик.

Также народный депутат пояснил, что коммунальные сети в некоторых населенных пунктах старые, поэтому часто нуждаются в ремонте. При этом из-за недостатка людей страдают от того, что некому отремонтировать водопровод, вывезти мусор или выполнить другие работы.

"Бывают обстоятельства, когда ты имеешь аварию на электросетях, или водоотводных, или любых других, и ты должен искать ресурсы и людей. Ресурс — это не только финансы, это и деньги, это и специалисты. А когда их нет, то, конечно, этот процесс только усугубляется", — отметил нардеп.

Бронирование от мобилизации — детали

Отметим, Фокус писал о проблемах с бронированием от мобилизации, на которые жаловались предприятия из сферы ВПК. Осенью 2024 года об одном из таких случаев сообщил руководитель "Баллистики": компания не смогла получить статус критически-важного и поэтому теряет работников. В январе похожая история произошла с компанией "Око камера". Медиа "Суспільне" рассказало, что начальника производства, которое выпускает высококачественные камеры для ВСУ, задержали в терцентре комплектования и отправили на фронт.

Между тем в соответствии с решением правительства, начали проверять компании, которые имеют статус критически важных. Народный депутат Александр Вениславский 28 января предупредил, что из-за проверок некоторые люди не успеют перебронироваться.

Напоминаем, 2 февраля Фокус рассказал о двух категориях граждан, которые получили право на защиту от мобилизации после нового решения Кабмина.