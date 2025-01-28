Компания ВПК заявила, что ТЦК "удерживает" руководителя производства: какова реакция военкомата

Печерский военкомат отправил в распределительный центр руководителя производства тепловизионных камер для Сил обороны, сообщили журналисты. Выяснилось, что компании-производителю не дали статус критически важной.

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Сотрудник предприятия, которое работает в проекте Brave1 и выполняет заказы для ВСУ, пришел в киевский терцентр комплектования, чтобы обновить данные для бронирования. После этого человека мобилизовали, несмотря на его важность для производства продукции. В военкомате заявили, что все законно. О ситуации с призывом работникам компании из сферы ВПК рассказали на портале "Громадське".

Скандал с ТЦК — заявление компании "Око камера"

Журналисты рассказали, что 28 января к ним обратился представитель компании "Око камера", который пожаловался на мобилизацию важного работника. Неназванный собеседник медиа заявил, что в Печерский районный ТЦК пришел руководитель производства, чтобы обновить данные для дальнейшего бронирования. После появления военнообязанного в военкомате его там задержали и сейчас он находится в распределительном центре. В компании утверждают, что действия ТЦК незаконны, поскольку человек не получил мобилизационного распоряжения и не подписывал никаких документов.

"[Руководитель производства] ничего не подписывал и не является официально мобилизованным. Не было мобилизационного письма и приказа, и фактически сейчас его там удерживают незаконно", — заявили представители предприятия.

Из-за решения военкоматов компания не сможет выполнить государственный заказ на производство важного военного снаряжения, привели журналисты слова представителей "Око камеры".

Каков ответ ТЦК на обвинения

На странице Facebook появилось заявление Киевского городского ТЦК. Военкомы объяснили, что действовали законно, поскольку компания не имела статуса критически важной, а следовательно, не могла бронировать работников. В заметке утверждается, что терцентр действовал "в рамках законодательства" и "конфликтных ситуаций с гражданином не было".

Скандал с ТЦК — что говорят в военкомате о "Глазе камеры" Фото: Скриншот

Что известно о компании "Око камера"

ООО "Око камера" (Oko Camera) — компания, которая появилась в ноябре 2022 года с уставным капиталом 20 тыс. грн. Компанией руководят два человека — Денис Николаенко (Львов), Олег Сиваченко (Киев). На портале "Око камера" есть пример применения продукции, которую она производит, — видеокамеры с тепловизионной оптикой.

В октябре 2024 года об Oko Camera вспомнил глава Минцифры Михаил Федоров. Чиновник пояснил, что компания работает в рамках проекта Brave1 и выпускает "тепловизоры для дронов, роботов и другой военной техники". Особенность продукции — работа в условиях плохой видимости, при экстремальных температурах и в темноте. Также отмечается, что налажен полный цикл производства.

"Военные вспоминают случаи, когда во время ночной разведки при сложных погодных условиях камеры выявляли цели на дальнем расстоянии, когда с этой задачей не могли справиться традиционные средства наблюдения", — написал Федоров.

На странице Facebook главы Минцифры нет реакции на мобилизацию руководителя производства, которое выпускает военное снаряжение для Сил обороны и не получило статус критически-важного.

Отметим, осенью 2024 года Фокус писал о похожем скандале с ТЦК. Компания ВПК "Баллистика" сообщила, что ей отказывают в бронировании и из-за этого она может потерять важных работников. Как выяснилось, представители власти не заметили, что предприятие соответствует критериям для статуса критически-важного.

Напоминаем, 28 января народный депутат Александр Федиенко отметил, что некоторых из работников критически-важных предприятий действительно не забронируют и потом мобилизуют.