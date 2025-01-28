Компанія ВПК заявила, що ТЦК "утримує" керівника виробництва: яка реакція військкомату

Печерський військкомат відправив у розподільчий центр керівника виробництва тепловізійних камер для Сил оборони, повідомили журналісти. З'ясувалось, що компанії-виробнику не дали статус критично важливої.

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Співробітник підприємства, яке працює у проєкті Brave1 та виконує замовлення для ЗСУ, прийшов у київський терцентр комплектування, щоб оновити дані для бронювання. Після цього людину мобілізували, не дивлячись на його важливість для виробництва продукції. У військкоматі заявили, що все законно. Про ситуацію з призовом працівникам компанії зі сфери ВПК розповіли на порталі "Громадське".

Скандал з ТЦК — заява компанії "Око камера"

Журналісти розповіли, що 28 січня до них звернувся представник компанії "Око камера", який поскаржився на мобілізацію важливого працівника. Неназваний співрозмовник медіа заявив, що до Печерського районного ТЦК прийшов керівник виробництва, щоб оновити дані для подальшого бронювання. Після появи військовозобов'язаного у військкоматі його там затримали і наразі він перебуває у розподільчому центрі. У компанії стверджують, що дії ТЦК незаконні, оскільки людина не отримала мобілізаційного розпорядження і не підписувала ніяких документів.

"[Керівник виробництва] нічого не підписував і не є офіційно мобілізованим. Не було мобілізаційного листа й наказу, і фактично зараз його там утримують незаконно", — заявили представники підприємства.

Через рішення військкомів компанія не зможе виконати державне замовлення на виробництво важливого військового спорядження, навели журналісти слова представників "Око камери".

Яка відповідь ТЦК на обвинувачення

Згодом на сторінці Facebook з'явилась заява Київського міського ТЦК. Військкоми пояснили, що діяли законно, оскільки компанія не мала статусу критично-важливої, а отже, не могла бронювати працівників. У дописі стверджується, що терцентр діяв "у межах законодавства" і "конфліктних ситуацій з громадянином не було".

Скандал з ТЦК - що кажуть у військкоматі про "Око камери" Фото: Скриншот

Що відомо про компанію "Око камера"

ТОВ "Око камера" (Oko Camera) — компанія, яка з'явилась у листопаді 2022 року з уставним капіталом 20 тис. грн. Компанією керують двоє людей — Денис Ніколаєнко (Львів), Олег Сиваченко (Київ). На порталі "Око камера" є приклад застосування продукції, яка вона виробляє, — відеокамери з тепловізійною оптикою.

У жовтні 2024 року про Oko Camera згадав глава Мінцифри Михайло Федоров. Посадовець пояснив, що компанія працює у межах проєкту Brave1 і випускає "тепловізори для дронів, роботів та іншої військової техніки". Особливість продукції — робота в умовах поганої видимості, при екстремальних температурах і в темряві. Також наголошується, що налагоджено повний цикл виробництва.

"Військові згадують випадки, коли під час нічної розвідки за складних погодних умов камери виявляли цілі на далекій відстані, коли з цією задачею не могли впоратися традиційні засоби спостереження", — написав Федоров.

На сторінці Facebook глави Мінцифри немає реакції на мобілізацію керівника виробництва, яке випускає військове спорядження для Сил оборони і не отримало статус критично-важливого.

Зазначимо, восени 2024 року Фокус писав про схожий скандал з ТЦК. Компанія ВПК "Балістика" повідомила, що їй відмовляють у бронюванні і через це вона може втратити важливих працівників. Як з'ясувалось, представники влади не помітили, що підприємство відповідає критеріям для статусу критично-важливого.

Нагадуємо, 28 січня народний депутат Олександр Федієнко зауважив, що декого з працівників критично-важливих підприємств дійсно не забронюють і потім мобілізують.