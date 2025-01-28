Можуть і не встигнути: нардепи попередили про проблеми бронювання від підприємств

Військовозобов'язані, які працюють на критично-важливих підприємствах, можуть втратити відстрочку, попередив нардеп Олександр Федієнко. Проблема з'явиться, що не вистачить часу на перебронювання.

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Українські підприємства повинні завчасно потурбуватись, щоб оновити бронювання працівників та встигнути до кінця лютого 2025 року. Співробітники терцентрів комплектування (ТЦК) відстежують ситуацію з захистом від мобілізації, і якщо люди втратять відстрочку, то можуть опинитись в армії. Про те, чи достатньо часу для перебронювання, та як це зачепить критично-важливі підприємства, написало медіа Telegraf.

Медіа опублікувало коментарі народних депутатів "Слуг народу" щодо процесу перебронювання працівників критично-важливих підприємств. Перебронювання почалось 1 грудня 2024 року і має завершитись 28 лютого 2025 року. Нардеп та член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко заявив, що цього часу може не вистачити. Після того, як термін перебронювання спливе, частина людей, які втратили захист, дійсно можуть опинитись в армії, визнав політик.

"Я можу припустити, що якась кількість людей дійсно буде не заброньована. Величезна вірогідність того, що ці люди будуть далі мобілізовані", — заявив Федієнко.

Бронювання від мобілізації — які зміни для підприємств

Інший народний депутат "Слуг народу", член економічного комітету Дмитро Кисилевський, зауважив, що підприємства отримали достатньо часу, щоб оновити бронювання працівників за новими правилами. Він пояснив, що перебронювання запровадили, оскільки була певна кількість зловживань. Зокрема, після отримання статусу критично-важливого, яке дає право на захист співробітників, раптово ставались певні зміни. Наприклад, на деяких підприємствах "аномально зростала кількість працівників" або стрімко падали зарплати.

"Цей строк більш-менш прийнятний. За цей час можна встигнути. Були помічені випадки зловживань. Таких підприємств було не дуже багато, але вони були", — сказав він.

Тим часом медіа навело інформацію від представника Мінекономіки Сергія Сметанка. Зі слів посадовця, в Україні статус критичних отримали 20 тис. підприємств. На його думку, після перевірок уряду та державних адміністрацій це число зміниться не сильно, ідеться у статті.

Критерії бронювання від підприємства

Зазначимо, Фокус писав про зміни умов бронювання від мобілізації працівників критично важливих підприємств. Зміни запроваджені постановами Кабінету Міністрів, прийнятих восени та взимку 2024 року. Серед новацій — вимога додаткової перевірки важливості підприємства для економіки країни та окремих громад, рівень зарплати працівників на рівні не менш як 20 тис. грн, відсутність боргів за податками та зборами.

Нагадуємо, 21 січня з'явилась нова постанова Кабміну, у якій ішлося про нові правила військового обліку. Тим часом представник Мінцифри розповів, чи потрібно іти в терцентр комплектування, якщо відстрочку оформили через застосунок "Дія".