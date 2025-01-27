Чи бронюють від мобілізації чоловіків у "Кварталі 95": екссценарист відповів (відео)

Макс Вишинський говорить, що троє сценаристів "Студії Квартал 95" мобілізувалися за власним бажанням. Сам він зізнається, що боїться отримати повістку, але "нікуди не тікає".

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Колишній сценарист студії "Студії Квартал 95", стендап-комік і волонтер Макс Вишинський заперечив чутки про те, що чоловіки-"кварталівці" мають бронювання від мобілізації, в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Колишній сценарист "Квартал 95" відповів, чи мають чоловіки-учасники студії бронь від мобілізації. На відео з 59:11.

На питання інтерв'юерки Вишинський відповів, що троє сценаристів студії воюють на передовій за власним бажанням. За його словами, оскільки "Студія Квартал 95" не має стратегічного значення, бронюванню її працівники не підлягають.

"Я наскільки знаю, нас асоціюють із телебаченням, а на телебаченні працівників бронювали. Проте ми не є настільки великою компанією, ми є продакшном, який створює продукт. Броні в "Кварталу 95" немає", — запевнив екссценарист студії.

Він зазначив, що бронювання можуть мати окремі працівники за станом здоров'я чи сімейними обставинами, але це індивідуальні випадки.

"Всі мене питають про це, всі мої колишні однокласники, половина мого рідного Хмельницького думає, що в мене бронь, бо я у "Кварталі" працюю. Це алогічно. В мене немає броні", — сказав Вишинський.

Стендап-комік розповів, що оновив військово-облікові дані у травні та "нікуди не тікає", а на його афішах вказано його ім'я, дата та місце, де його можна знайти, якщо потрібно буде вручити повістку.

"Чи страшно мені, що прийде повістка — звичайно, страшно. Та зараз говорити, що я комік, маю жартувати, розважати людей і збирати гроші — це вже неетично, це неповага до військових", — сказав волонтер.

Нагадаємо, 26 січня демограф Олександр Гладун висловив свою думку про те, чи повернуться чоловіки до України, якщо їм пропонуватимуть бронювання від мобілізації та роботу на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

21 січня Фокус писав, що Кабінет міністрів України змінив правила оформлення відстрочки від мобілізації для деяких категорій громадян.