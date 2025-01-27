Бронируют ли от мобилизации мужчин в "Квартале 95": экс-сценарист ответил (видео)

Макс Вышинский говорит, что трое сценаристов "Студии Квартал 95" мобилизовались по собственному желанию. Сам он признается, что боится получить повестку, но "никуда не убегает".

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Бывший сценарист студии"Студии Квартал 95", стендап-комик и волонтер Макс Вышинский опроверг слухи о том, что мужчины-"кварталовцы" имеют бронирование от мобилизации, в интервью Алине Доротюк.

Бывший сценарист "Квартал 95" ответил, имеют ли мужчины-участники студии бронь от мобилизации. На видео с 59:11.

На вопрос интервьюера Вышинский ответил, что трое сценаристов студии воюют на передовой по собственному желанию. По его словам, поскольку "Студия Квартал 95" не имеет стратегического значения, бронированию ее работники не подлежат.

"Я насколько знаю, нас ассоциируют с телевидением, а на телевидении работников бронировали. Однако мы не являемся настолько большой компанией, мы являемся продакшном, который создает продукт. Брони у "Квартала 95" нет", — заверил экс-сценарист студии.

Он отметил, что бронирование могут иметь отдельные работники по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, но это индивидуальные случаи.

"Все меня спрашивают об этом, все мои бывшие одноклассники, половина моего родного Хмельницкого думает, что у меня бронь, потому что я в "Квартале" работаю. Это алогично. У меня нет брони", — сказал Вышинский.

Стендап-комик рассказал, что обновил военно-учетные данные в мае и "никуда не убегает", а на его афишах указано его имя, дата и место, где его можно найти, если нужно будет вручить повестку.

"Страшно ли мне, что придет повестка — конечно, страшно. Но сейчас говорить, что я комик, должен шутить, развлекать людей и собирать деньги — это уже неэтично, это неуважение к военным", — сказал волонтер.

Напомним, 26 января демограф Александр Гладун высказал свое мнение о том, вернутся ли мужчины в Украину, если им будут предлагать бронирование от мобилизации и работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

21 января Фокус писал, что Кабинет министров Украины изменил правила оформления отсрочки от мобилизации для некоторых категорий граждан.