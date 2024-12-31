"Издевательство над погибшими": на "Квартал 95" набросились из-за штуки над Фарион (видео)

Военные из батальона Нацгвардии "Свобод" потребовали извинений перед дочерью Ирины Фарион. Студия не комментировала инцидент, но удалила видео.

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"Студия Квартал 95" опубликовала на своем YouTube-канале старое видео, в котором содержалась шутка над убитой языковедом Ириной Фарион. Об этом сообщает медиа "Говорить Великий Львів".

Журналисты заявили, что студия якобы пустила это видео в эфир, однако в сюжете был показан скриншот с YouTube-страницы "Квартала", где было видно, что видео опубликовали 8 дней назад.

"В эфире транслировали повтор новогоднего выпуска 2024-го, в котором высмеяли языковеда Ирину Фарион, которую убили летом этого года. Несмотря на трагедию, продюсеры все же решили не вырезать и показать так называемую шутку. Извинений и объяснений на официальных ресурсах "Квартала" нет", — говорится в сюжете.

Отметим, что данное видео было удалено с YouTube-страницы "Студии Квартал 95".

Реакция общества

На видео с Ириной Фарион резко отреагировал командир батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Петр Кузик. Он назвал это издевательством над погибшими.

"Квартал 95!!! Вы просто животные! Вы не заслуживаете ни уважения ни человеческого отношения! Ирину Дмитриевну Фарион убили за украинский язык, за украинскую позицию! Издевательства над погибшими украинцами вам не простят!" — написал Кузик на своей Facebook-страничке. Также свою позицию высказал офицер батал

ьона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко. Он потребовал извинений перед дочерью погибшей.

"Студия Квартал 95", вам очень весело и смешно, но ваша "шутка" об убитой бесстрашной и беззащитной женщине Ирине Фарион – отвратительна. Извинитесь перед ее дочерью Софией, вдовой воина и удалите эту гадость", — написал Ильенко.

Этой публикацией также поделилась дочь Ирины Фарион София Семчишин.

Напомним, ранее София Семчишин после победы боксера Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри набросилась на чемпиона за то, что тот посвятил победу матерям Украины, а ранее называл Фарион "агентом Кремля".