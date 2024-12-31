"Знущання над загиблими": на "Квартал 95" накинулися через штуку над Фаріон (відео)

Військові з батальйону Нацгвардії "Свобода" вимагають вибачень перед дочкою Ірини Фаріон. Студія не коментувала інцидент, але видалила відео.

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"Студія Квартал 95" опублікувала на своєму YouTube-каналі старе відео, в якому містився жарт над убитою мовознавицею Іриною Фаріон. Про це повідомляє медіа "Говорить Великий Львів".

Журналісти заявили, що студія нібито пустила це відео в ефір, проте в сюжеті було показано скріншот із YouTube-сторінки "Кварталу", де було видно, що відео опублікували 8 днів тому.

"В ефірі транслювали повтор новорічного випуску 2024-го, в якому висміяли мовознавицю Ірину Фаріон, яку вбили влітку цього року. Незважаючи на трагедію, продюсери все ж вирішили не вирізати і показати так званий жарт. Вибачень і пояснень на офіційних ресурсах "Кварталу" немає", — йдеться в сюжеті.

Зазначимо, що це відео було видалено з YouTube-сторінки "Студії Квартал 95".

Реакція суспільства

На відео з Іриною Фаріон різко відреагував командир батальйону "Свобода" Нацгвардії України Петро Кузик. Він назвав це знущанням над загиблими.

"Квартал 95!!! Ви просто тварини! Ви не заслуговуєте ні поваги ні людського ставлення! Ірину Дмитрівну Фаріон вбили за українську мову, за українську позицію! Знущання над загиблими українцями вам не пробачать!" — написав Кузик на своїй Facebook-сторінці. Також свою позицію висловив офіцер батал

району "Свобода" НГУ Андрій Іллєнко. Він зажадав вибачень перед дочкою загиблої.

"Студія Квартал 95", вам дуже весело і смішно, але ваш "жарт" про вбиту безстрашну і беззахисну жінку Ірину Фаріон — огидний. Вибачтеся перед її донькою Софією, вдовою воїна і видаліть цю гидоту", — написав Іллєнко.

Цією публікацією також поділилася донька Ірини Фаріон Софія Семчишин.

Нагадаємо, раніше Софія Семчишин після перемоги боксера Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф'юрі накинулася на чемпіона за те, що той присвятив перемогу матерям України, а раніше називав Фаріон "агентом Кремля".