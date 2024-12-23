"Образив нашу сім'ю": дочка Фаріон накинулася на Усика після його перемоги над Ф'юрі (відео)

Софія Семчишин пригадала, як близько року тому Олександр Усик записав вірш на честь Ірини Фаріон. Чемпіон ставив запитання, "скільки душ загубила" мовознавиця.

Related video

Дочка Ірини Фаріон Софія Семчишин після перемоги боксера Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф'юрі накинулася на українця за те, що той присвятив перемогу матерям України. Свої обурення вона виклала у Facebook.

"Ти присвятив свою перемогу матерям України? Моя мама вбита! Дивись, що ти говорив про мою маму. Ти нашу сім'ю образив", — зазначила Семчишин і супроводила пост відео, на якому Усик читає вірш, присвячений Ірині Фаріон.

Усик запитував, "скільки душ погубила Фаріон"

Також донька Фаріон зазначила, що їй було огидно спостерігати, як у соцмережах писали про поєдинок Усика і Ф'юрі. Семчишин хотіла б, щоб стрічка Facebook була "про наших Захисників".

Вірш боксер прочитав російською мовою, він з'явився в YouTube 7 листопада 2023 року. Убивство Ірини Фаріон скоєно 19 липня 2024 року.

У невеликому поетичному уривку спортсмен ставить запитання, "скільки душ занапастила Фаріон і скільки написала листів у "контору червоних груш".

"Ви агент Кремля, вже точно, тут і до бабки не ходи. Я бажаю вам достроково щастя, радості, любові", — говорив чемпіон.

Нагадаємо, Усик закріпив за собою статус легенди боксу, перемігши в ніч на 22 грудня британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку-реванші за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Після поразки Тайсон Ф'юрі може оголосити про завершення спортивної кар'єри. Ф'юрі програв Усику за рішенням усіх трьох суддів.