Тайсон Ф'юрі може завершити кар'єру після поразки від Усика, — ЗМІ

Промоутери вже обговорюють можливий мегабой з Ентоні Джошуа в 2024 році, який може стати найбільшим у британському боксі, проте поки не ясно, чи захоче Ф'юрі продовжити виступи в професійному боксі.

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Попри поразку від Олександра Усика, Тайсон Ф'юрі запевнив друзів, що його кар'єра ще не завершена, хоча він може оголосити про це пізніше. Про це пише The Sun.

Ф'юрі програв Усику за рішенням усіх трьох суддів (116:112), хоча був упевнений у своїй перемозі. Тайсон назвав це "різдвяним подарунком" для суперника. "Мене не зачепив жоден удар, але судді вирішили інакше", — заявив він. Промоутер Френк Воррен також висловив обурення: "Як Тайсон міг виграти всього чотири раунди? Це нонсенс!"

Ф'юрі також розкритикував використання штучного інтелекту для оцінки боїв, який теж віддав перемогу Усику (118:112). "Залиште суддівство людям, а не комп'ютерам!" — заявив Тайсон.

Шанси на бій із Джошуа

Промоутери вже обговорюють можливий мегабой з Ентоні Джошуа у 2024 році, який може стати найбільшим у британському боксі. Бій планують провести на стадіоні "Вемблі", а потенційні доходи можуть сягнути £250 млн. Обидва боксери, які двічі програвали Усику, готові до битви, яка давно обговорюється серед фанатів.

Різдвяна перерва

Ф'юрі повернувся додому в Манчестер після трьох місяців у тренувальному таборі. Він планує провести Різдво з родиною, насолоджуючись традиційними стравами. Промоутер Воррен зазначив: "Йому потрібен відпочинок. Після цього він вирішить, чи продовжувати кар'єру."

Спадщина Ф'юрі

Як зазначає видання, незалежно від подальших рішень, Ф'юрі залишиться в історії боксу як дворазовий чемпіон світу, який подолав численні особисті труднощі, включно з проблемами з психічним здоров'ям.

Поки Ф'юрі відпочиває, фанати з нетерпінням чекають на його повернення і можливий мегабой з Джошуа.

Нагадаємо, футболка Олександра Усика з християнською символікою викликала резонанс у Саудівській Аравії, де проходив поєдинок. Напис на ній сприйняли як образу.

Нагадаємо також, що після своєї перемоги Усик підняв над рингом справжню шаблю Івана Мазепи з Чернігівського історичного музею. Її доставили під контролем фахівців із дотриманням усіх норм. Такий експонат дозволили винести на ринг уперше за всю історію боксу.