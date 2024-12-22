Футболка Усика викликала скандал у Саудівській Аравії: що на ній написано (фото)

Напис на футболці, яку Олександр Усик одягнув після бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі, має релігійний сенс.

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Після поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі в ніч на 22 грудня український боксер Олександр Усик одягнув футболку, яка викликала великий резонанс у Саудівській Аравії. Про це пише портал Sport.ua.

Йдеться про чорну футболку Олександра Усика, на якій можна розгледіти напис "ορθοδοξία ΘΆΝΑΤΟΣ". Ця фраза має релігійний сенс і перекладається з грецької мови як "Православ'я або смерть".

Напис на футболці Олександра Усика Фото: Getty Images

За даними порталу, ця футболка викликала скандал серед місцевої публіки. У статті йдеться про те, що фраза "ορθοδοξία ΘΆΝΑΤΟΣ" відкидає інші релігійні позиції, тому може сприйматися як провокаційна або образлива в країні, де панує іслам.

У виданні також зазначили, що в Саудівській Аравії суворо дотримуються релігійних норм, а тому подібні висловлювання можуть бути розцінені як порушення. Наприклад, саудівський блогер Раїф Бадаві був засуджений до 10 років ув'язнення і 1000 ударів батогом за образу ісламу.

Нагадаємо, після своєї перемоги Олександр Усик підняв над рингом справжню шаблю Івана Мазепи з Чернігівського історичного музею. Її доставили під контролем фахівців із дотриманням усіх норм. Такий експонат дозволили винести на ринг уперше за всю історію боксу.

Також повідомлялося, що Олександру Усику заборонили цілувати натільний хрест під час бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі через конфлікт, який виник під час попереднього поєдинку боксерів у травні.