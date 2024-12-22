Футболка Усика вызвала скандал в Саудовской Аравии: что на ней написано (фото)

Надпись на футболке, которую Александр Усик надел после боя-реванша с Тайсоном Фьюри, имеет религиозный смысл.

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После поединка с британцем Тайсоном Фьюри в ночь на 22 декабря украинский боксер Александр Усик надел футболку, которая вызвала большой резонанс в Саудовской Аравии. Об этом пишет портал Sport.ua.

Речь идет о черной футболке Александра Усика, на которой можно разглядеть надпись "ορθοδοξία ΘΆΝΑΤΟΣ". Эта фраза имеет религиозный смысл и переводится с греческого языка как "Православие или смерть".

Надпись на футболке Александра Усика Фото: Getty Images

По данным портала, эта футболка вызвала скандал среди местной публики. В статье говорится, что фраза "ορθοδοξία ΘΆΝΑΤΟΣ" отвергает другие религиозные позиции, поэтому может восприниматься как провокационная или оскорбительная в стране, где царит ислам.

В издании также отметили, что в Саудовской Аравии строго придерживаются религиозных норм, а поэтому подобные высказывания могут быть расценены как нарушение. К примеру, саудовский блогер Раиф Бадави был приговорен к 10 годам заключения и 1000 ударов кнутом за оскорбление ислама.

Напомним, после своей победы Александр Усик поднял над рингом настоящую саблю Ивана Мазепы из Черниговского исторического музея. Ее доставили под контролем специалистов с соблюдением всех норм. Такой экспонат разрешили вынести на ринг впервые за всю историю бокса.

Также сообщалось, что Александру Усику запретили целовать нательный крест во время боя-реванша с Тайсоном Фьюри из-за конфликта, который возник во время предыдущего поединка боксеров в мае.