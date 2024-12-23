Тайсон Фьюри может завершить карьеру после поражения от Усика, — СМИ

Промоутеры уже обсуждают возможный мегабой с Энтони Джошуа в 2024 году, который может стать самым крупным в британском боксе, однако пока не ясно, захочет ли Фьюри продолжить выступления в профессиональном боксе.

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Несмотря на поражение от Александра Усика, Тайсон Фьюри заверил друзей, что его карьера еще не завершена, хотя он может объявить об этом позже. Об этом пишет The Sun.

Фьюри проиграл Усику по решению всех трех судей (116:112), хотя был уверен в своей победе. Тайсон назвал это "рождественским подарком" для соперника. "Меня не задел ни один удар, но судьи решили иначе", — заявил он. Промоутер Фрэнк Уоррен также выразил возмущение: "Как Тайсон мог выиграть всего четыре раунда? Это нонсенс!"

Фьюри также раскритиковал использование искусственного интеллекта для оценки боев, который тоже отдал победу Усику (118:112). "Оставьте судейство людям, а не компьютерам!" — заявил Тайсон.

Шансы на бой с Джошуа

Промоутеры уже обсуждают возможный мегабой с Энтони Джошуа в 2024 году, который может стать крупнейшим в британском боксе. Бой планируют провести на стадионе "Уэмбли", а потенциальные доходы могут достичь £250 млн. Оба боксера, которые дважды проигрывали Усику, готовы к битве, которая давно обсуждается среди фанатов.

Рождественский перерыв

Фьюри вернулся домой в Манчестер после трех месяцев в тренировочном лагере. Он планирует провести Рождество с семьей, наслаждаясь традиционными блюдами. Промоутер Уоррен отметил: "Ему нужен отдых. После этого он решит, продолжать ли карьеру."

Наследие Фьюри

Как отмечает издание, независимо от дальнейших решений, Фьюри останется в истории бокса как двукратный чемпион мира, который преодолел многочисленные личные трудности, включая проблемы с психическим здоровьем.

Пока Фьюри отдыхает, фанаты с нетерпением ждут его возвращения и возможного мегабоя с Джошуа.

Напомним, футболка Александра Усика с христианской символикой вызвала резонанс в Саудовской Аравии, где проходил поединок. Надпись на ней восприняли как оскорбление.

Напомним также, что после своей победы Усик поднял над рингом настоящую саблю Ивана Мазепы из Черниговского исторического музея. Ее доставили под контролем специалистов с соблюдением всех норм. Такой экспонат разрешили вынести на ринг впервые за всю историю бокса.