"Обидел нашу семью": дочь Фарион набросилась на Усика после его победы над Фьюри (видео)

София Семчишин вспомнила, как около года назад Александр Усик записал стихотворение в честь Ирины Фарион. Чемпион задавал вопрос, "сколько душ погубила" языковед.

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Дочь Ирины Фарион София Семчишин после победы боксера Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри набросилась на украинца за то, что тот посвятил победу матерям Украины. Свои негодования она изложила в Facebook.

"Ты посвятил свою победу матерям Украины? Моя мама убита! Смотри, что ты говорил о моей маме. Ты нашу семью обидел", — отметила Семчишин и сопроводила пост видео, на котором Усик читает стихотворение, посвященное Ирине Фарион.

Усик спрашивал, "сколько душ погубила Фарион"

Также дочь Фарион отметила, что ей было противно наблюдать, как в соцсетях писали о поединке Усика и Фьюри. Семчишин хотела бы, чтобы лента Facebook была "о наших Защитниках".

Стихотворение боксер прочитал на русском языке, оно появилось в YouTube 7 ноября 2023 года. Убийство Ирины Фарион совершено 19 июля 2024 года.

В небольшом поэтическом отрывке спортсмен задает вопрос, "сколько душ погубила Фарион и сколько написала писем в "контору красных груш".

"Вы агент Кремля, уж точно, тут и к бабке не ходи. Я желаю вам досрочно счастья, радости, любви", — говорил чемпион.

Напомним, Усик закрепил за собой статус легенды бокса, победив в ночь на 22 декабря британца Тайсона Фьюри в поединке-реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

После поражения Тайсон Фьюри может объявить о завершении спортивной карьеры. Фьюри проиграл Усику по решению всех трех судей.