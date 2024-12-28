Отпроситься не смогли? "Квартал 95" пошутил о Зеленском и Ермаке (видео)

"Студия Квартал 95" показала скетч, посвященный президенту Украины, бывшему актеру и художественному руководителю Владимиру Зеленскому. Также в "зарисовке" пошутили о главе президентского офиса Андрее Ермаке.

Related video

"Студия Квартал 95" выпустила традиционный рождественско-новогодний выпуск, где во время одного из скетчей участники шоу, разливая шампанское, с грустью вспоминают Владимира Зеленского, который, по их словам, уже давно не посещал их концерты. Чтобы утешить друзей, актер Евгений Кошевой вынес на сцену ростовую фигуру главы государства.

Сценку с "Владимиром Зеленским" можно посмотреть с 1:20:06 до 1:27:50

Держа в руках бокал, он отметил, что Владимир Зеленский на посту президента похудел и отрастил бороду.

Впрочем, "кварталовцы" якобы никак не могли поверить, что на сцене "Зеленский", поэтому "Лысый из квартала" вынес на сцену еще один "манекен", главы офиса президента Андрея Ермака.

"Так немножечко привычнее", — согласились актеры.

Актер Юрий Ткач поблагодарил "Зеленского" за тысячу гривен и пожалел, что "президенту" не удалось "отпроситься".

В конце Евгений Кошевой пожелал, чтобы Владимир Зеленский надел классический костюм. Потому что когда президент изменит свою нынешнюю одежду, которая напоминает униформу, это будет означать, что мечта каждого украинца осуществилась, — отметил он.

Напомним, в анонсе новогоднего концерта "Квартал 95" показал странную карту Украины, якобы без Крыма. Территория Украины была обозначена серым цветом, при этом Крымский полуостров полупрозрачный, его почти не видно, как будто его отнесли к РФ.

В студии "Квартал 95" отреагировали на скандал с "отсутствием" Крыма на карте Украины. Создатели развлекательного шоу сообщили, что "увеличили контрастность", ведь на самом деле полуостров на карте был, просто его плохо видно.