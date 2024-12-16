"Квартал 95" показал Украину без Крыма: что пишут в соцсетях и есть ли реакция артистов (видео)

Украинцы раскритиковали кадры анонса новогоднего шоу Студии "Квартал 95", в котором показали океан вместо РФ и Украину без Крыма.

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Актеры "Студия "Квартал 95" подготовили шоу, с которым часть украинцев может встретить новый 2025 год. В соцсетях и в телеэфире начали показывать анонс концерта, который вызвал вопросы у граждан из-за странной карты Украины без Крыма. О скандальном видео комиков написало издание Telegraf.

Скандал с Квартал 95 — реклама шоу с картой Украины без Крыма

Журналисты обратили внимание на видеоролик новогоднего выпуска шоу "Студия "Квартал 95", который украинцы увидят в ночь 1 января 2025 года. Ролик появился в сети 10 декабря, говорится в статье. На видео с анонсом, размещенным в Instagram, в какой-то момент (на 30-й секунде) в кадре появляется карта Украины и "Океан мечты", который должен был бы раскинуться на территории страны-агрессора. Территория Украины обозначена серым цветом, при этом Крымский полуостров — полупрозрачный: регион почти не видно, как будто его отнесли к РФ. Тем временем актриса "Квартала" поет о том, что "Россия исчезает с планеты Земля".

Скандал с Квартал 95 — карта Украины без Крыма Фото: Скриншот

Другие темы, о которых поют комики — пауэрбанки из-за отключения света, праздничный ужин между двух стен для защиты от ракет РФ. Также есть утверждение, что юмористы выступают антидепрессантами и выполняют "терапевтическую роль" для травмированных украинцев.

Скандал с Квартал 95 — есть ли ответ студии на инцидент с Крымом

Издание Telegraf сообщило, что анонс студия опубликовала на странице Instagram. На момент публикации статьи видео исчезло. На страницах в соцсетях, в частности в Facebook, нет соответствующей записи: последние сообщения датированы 12 декабря. В сториз или в медиа пока не отыскалось реакции "Квартал 95" на инцидент с Крымом.

Скандал с Квартал 95 — страница Instagram юмористов Фото: Скриншот

В YouTube-канале ТСН есть почти часовой рассказ о новогоднем шоу "Квартала". В нем есть шутки, среди прочего, об оплате коммунальных услуг, о семейной жизни, о нардепе Николае Тищенко. Кадра с картой без Крыма не отыскалось.

Скандал Квартала 95 — анонс новогоднего шоу 2025

Какая реакция зрителей на видео Квартал 95

Хотя в соцсетях "Студии "Квартал 95" не показывают скандальный ролик с Украиной без Крыма, украинцы его скопировали и распространили на собственных страницах. Под видео можно увидеть реакцию людей. Некоторые пишут, что с некоторого времени не может смотреть шоу "Квартала". Другие отмечают, что праздники и развлечения закончились в момент вторжения РФ 22 февраля 2022 года. Также пишут, что видео транслируется в телеэфире, но без кадра, который вызвал возмущение (это утверждение не удалось проверить).

Скандал с Квартал 95 — граждане критикуют ситуацию с шоу Фото: Скриншот Скандал с Квартал 95 — комментарии относительно карты Украины без Крыма Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о других скандалах со "Студией "Квартал 95". Например, в сентябре 2024 года комики спели о переговорах с РФ, иллюстрируя выступление фото погибшего бойца ВСУ. В июне — реклама белья с актрисой Еленой Кравец, которая вызвала вопросы из-за отсутствия коммуникации с военнослужащими. Также юмористы показали номер, в котором высмеивали украинку из оккупированного города Скадовск и украинку-беженку, которая вернулась из-за границы на родину.

Напоминаем, 2 декабря актер "Квартала" Юрий Великий рассказал о смене семейного положения и показал жену.