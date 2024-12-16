"Квартал 95" показав Україну без Криму: що пишуть у соцмережах та чи є реакція артистів (відео)

Українці розкритикували кадри анонсу новорічного шоу Студії "Квартал 95", в якому показали океан замість РФ та Україну без Криму.

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Актори "Студія "Квартал 95" підготували шоу, з яким частина українців може зустріти новий 2025 рік. У соцмережах та у телеефірі почали показувати анонс концерту, який викликав запитання у громадян через дивну карту України без Криму. Про скандальне відео коміків написало видання Telegraf.

Скандал з Квартал 95 - реклама шоу з картою України без Криму

Журналісти звернули увагу на відеоролик новорічного випуску шоу "Студія "Квартал 95", який українці побачать в ніч 1 січня 2025 року. Ролик з'явився у мережі 10 грудня, ідеться у статті. На відео з анонсом, розміщеним в Instagram, у якийсь момент (за 30-й секунді) в кадрі з'являється карта України і "Океан мрії", який мав би розкинутись на території країни-агресора. Територія України позначена сірим кольором, при цьому Кримський півострів — напівпрозорий: регіон майже не видно, наче його віднесли до РФ. Тим часом акторка "Кварталу" співає про те, що "Росія зникає з планети Земля".

Скандал з Квартал 95 - карта України без Криму Фото: Скриншот

Інші теми, про які співають коміки — пауербанки через відключення світла, святкова вечеря між двох стін для захисту від ракет РФ. Також є твердження, що гумористи виступають антидепресантами та виконують "терапевтичну роль" для травмованих українців.

Скандал з Квартал 95 — чи є відповідь студії на інцидент з Кримом

Видання Telegraf повідомило, що анонс студія опублікувала на сторінці Instagram. На момент публікації статті відео зникло. На сторінках у соцмережах, зокрема у Facebook, немає відповідного запису: останні дописи датовані 12 грудня. У сторіз чи у медіа поки що не відшукалось реакції "Квартал 95" на інцидент з Кримом.

Скандал з Квартал 95 - сторінка Instagram гумористів Фото: Скриншот

У YouTube-каналі ТСН є майже годинна розповідь про новорічне шоу "Кварталу". У ньому є жарти, серед іншого, про оплату комунальних послуг, про сімейне життя, про нардепа Миколу Тищенка. Кадру з картою без Криму не відшукалось.

Скандал Кварталу 95 - анонс новорічного шоу 2025

Яка реакція глядачів на відео Квартал 95

Хоч у соцмережах "Студії "Квартал 95" не показують скандальний ролик з Україною без Криму, українці його скопіювали та поширили на власних сторінках. Під відео можна побачити реакцію людей. Дехто пише, що з деякого часу не може дивитись шоу "Кварталу". Інші зауважують, що свята та розваги скінчились у момент вторгнення РФ 22 лютого 2022 року. Також є пишуть, що відео транслюється у телеефірі, але без кадру, який викликав обурення (це твердження не вдалось перевірити).

Скандал з Квартал 95 - громадяни критикують ситуацію з шоу Фото: Скриншот Скандал з Квартал 95 - коментарі щодо карти України без Криму Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про інші скандали зі "Студією "Квартал 95". Наприклад, у вересні 2024 року коміки заспівали про перемовини з РФ, ілюструючи виступ фото загиблого бійця ЗСУ. У червні — реклама білизни з акторкою Оленою Кравець, яка викликала питання через відсутність комунікації з військовослужбовками. Також гумористи показали номер, у якому висміювали українку з окупованого міста Скадовськ та українку-біженку, яка повернулась з-за кордону на батьківщину.

Нагадуємо, 2 грудня актор "Кварталу" Юрій Великий розповів про зміну сімейного стану і показав дружину.