"Квартал 95" заспівав про переговори під відео загиблого воїна: побратими й сім'я обурені

Дружина Юрія Назаренка Наталія підкреслила, що "з болю інших людей роблять шоу". У студії заявили, що за законом не мали питати дозволу на використання кадрів.

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Студія "Квартал 95" втрапила у скандал, використавши для гумористичного номера відео загиблого військового Юрія Назаренка. Фокус зібрав усе, що відомо про інцидент та реакції учасників конфлікту.

Відео використали під час одного з номерів концерту до Дня Незалежності. Знайти пісню окремо на YouTube-каналі нині неможливо, однак запис усієї програми залишається у вільному доступі.

Пісня про переговори та ЗСУ — з 6:50

На початку номера на сцені були коміки Євген Кошовий, Юрій Ткач та Олександр Пікалов. Згодом до них приєднались ще четверо акторів студії.

Куплети артисти виконали на простому кольоровому тлі, однак під час приспівів позаду них з’являлись відео з військовослужбовцями. Кадри, зняті Назаренком, увімкнули під час першого приспіву.

"Ось такий простий формат: автомат — наш дипломат. Бо не розуміють слів інших кляті москалі", — заспівали артисти, повторюючи рухи з відео.

Під час другого приспіву були показані ще два відео з військовослужбовцями.

"Перемовини веде ні главком, ні президент. Хай пояснюють вам суд, пацани із ЗСУ", — заспівали артисти, знову повторюючи рухи воїнів.

Реакція військових та сім’ї

Дружина Юрія Назаренка Наталія висловила обурення тим, що відео використали, не спитавши дозволу.

"Коли побачила ці танцюльки моє серце обірвалось, нахлинуло почуття люті й не розуміння того, як можна використовувати відео без дозволу, тим паче коли цих двох людей вже немає. Замазали обличчя. Які "молодці". Але чи є повага у "95 кварталу" до зниклих і загиблих військовослужбовців?", — написала вона.

Жінка припустила, що коміки чекають від неї й сина Назаренка, а також сім’ї його загиблого побратима Олександра, посмішок, радості й танців.

"Огидно, що з болю інших людей роблять шоу. Зовсім не той контекст", — підкреслила Наталія.

Публікація обуреної дружини Юрія Назаренка Фото: Скриншот

Військовослужбовець Діоген Дішкович поділився, що дізнавшись про номер, не міг спати.

"Я дослідив, пошукав і це була дуже світла людина. На відміну від цих істот, що танцюють на наших могилах. І цих істот, що можуть сміятися в залі", — зазначив він.

Дішкович пояснив, що ніхто не подумав про те, як через цей номер почуватимуться близькі й побратими загиблих військових. Він підкреслив, що глядачі й артисти шоу "прокляті й прокляли себе самі", адже такі жарти не бувають безкарними.

"Доки буде ржатись на могилі, до тих пір звичайні добрі, світлі люди лягатимуть в сиру землю, аби стримати пекло, і жереб впаде на кожного, і кожен відчує жар холодного заліза. Ну а далі… А далі пекло, там вже без нас", — додав військовий.

Публікація обуреного військового Діогена Дішковича Фото: Скриншот

Що кажуть у "Кварталі 95"?

Пресслужба студії у коментарі виданню "20 хвилин" запевнила, що усі учасники шоу шанують пам’ять про полеглих воїнів та образити нікого не хотіли.

"Ми використали відео танцю військовослужбовців у своєму номері, щоб підкреслити їхній героїзм та сміливість, що навіть на фронті вони не втрачають оптимізму", — підкреслили в "Кварталі 95".

Пресслужба нагадала, що студія постійно підтримує військо з 2014 року — виступами в прифронтових містах та закупівлею допомоги. У "Кварталі 95" зауважили, пославшись на закон про авторське право, що для використання відео отримувати дозвіл зобов’язані не були, адже воно було опубліковане автором у мережі.

На запитання, чому студія не перевірила інформацію про воїнів у відео, журналісти відповіді не отримали. Однак редакція отримала підтвердження від дружини Назаренка, що "Квартал 95" з нею зв’язався, перепросивши та пообіцявши прибрати відео з програми.

Воїн Юрій Назаренко: що відомо

Юрій Назаренко родом з Тернополя, але проживав у Кривому Розі. Він вступив до лав ЗСУ у жовтні 2022 року. Друзі згадували, що Назаренко цікавився музикою, співав та займався радіопродюсуванням. Він волонтерив та був співзасновником еvent-кафе "Осередок".

Військовий втратив життя у Бахмутському районі Донецької області в 2023 році. Тепер йому назавжди 29 років. У загиблого залишився маленький син Остап.

Фото Юрія Назаренка Фото: Соцмережi

Дружина Наталія повідомляла, що, зі слів побратимів, 7 січня куля російського снайпера поцілила захиснику у скроню.

"Це найбільш принципова, найбільш шляхетна людина, яку я коли-небудь знала. Він багато чому мене навчив, бо мав непересічну мудрість і розум, які дуже гармонійно поєднувались. Його боротьба з усім російським почалася ще задовго до повномасштабного вторгнення.І поки я живу, поки живе його син — Юра теж живий. В наших серцях", — писала вона.

Під час своєї служби на війні Назаренко активно вів соцмережі, публікуючи відео з фронту. Відео, використане студією "Квартал 95", було опубліковане 14 грудня 2022 року. На кадрах захисник танцює разом з побратимом.

"Нашому підрозділу дуже бракує автівки. Розцілуємо за будь-який донат. Лінк на банку – в біо", — підписав відео Назаренко.

Нагадаємо, студія "Квартал 95" вже не вперше опиняється в центрі скандалу через гумористичні номери. У травні автори шоу вирішили обіграти випадок, коли у мережу "злили" відео поцілунків керівника ТЦК з підлеглими. Коміки пояснили таку поведінку прикриттям через стеження російських шпигунів, але українці ідею не оцінили. Нардеп Володимир Ар'єв заявляв, що звернувся до СБУ, але там ознак злочину не помітили.

Ще один скандал спровокував один з номерів новорічного концерту "Кварталу 95". Артисти побудували сценку на тому, що дівчина зі Скадовська переїжджає на Закарпаття й намагається заговорити українською. Помилково вона заявляє, що "сі Скадовська". У тимчасово окупованому місті з такої "гри звуків", однак, не посміялись.