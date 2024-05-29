Чи є у відео "Кварталу-95" знущання з військових і ТЦК: з'явилась відповідь СБУ (фото)

Правоохоронці не побачили нічого злочинного у жартах про військовослужбовців. Якби злочин все ж був би, то винуватці могли опинитись в колонії на термін від трьох до восьми років.

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Працівники Служби безпеки України (СБУ) не помітили ознак кримінального злочину у відео "Студії "Квартал-95", на якому ішлося про скандал з військкомом із Рівненського територіального центру комплектування (ТЦК). На відео немає ні образ честі та гідності, ні перешкоджання діяльності. Про відповідь СБУ на скандальне відео "Кварталу-95" народний депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв розповів на сторінці Facebook.

Ар'єв пояснив, що надіслав депутатське звернення до правоохоронних органів щодо комічного номера з персонажами у військовій формі. У відповіді СБУ вказано, що вони не бачать порушень закону на відео "Квартал-95" і тому не відкрили кримінальне провадження у цій справі. Політик риторично запитав, як можна не помітити ознак інформаційно-психологічної спецоперації (ІПСО) російських спецслужб у номері, в якому висміюється людина у військовій формі.

Скандал з "Квартал-95" — Ар'єв прокоментував відповідь СБУ Фото: Скриншот

Нардеп прикріпив до допису скриншот відповіді СБУ, яку ще 14 травня підписав начальник головного управління Андрій Швець. У тексті документа вказується, що немає ознак порушення двох статей Кримінального кодексу — 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та 435-1 (образа честі та гідності військовослужбовця). На цій підставі інформація про правопорушення не внесена до "Єдиного реєстру досудових розслідувань" (ЄРДР).

"На теперішній час відсутні підстави для внесення слідчим СБУ відповідних відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування", — вказано у відповіді.

Скандал з "Квартал-95" — яка відповідь СБУ на відео з військкомом Фото: Facebook

Зазначимо, якби СБУ побачила б ознаки порушення закону і довела б справу до судового розгляду, то винуватці могли б отримати покарання: за ст. 114-1 — тюрма на термін від п'яти до восьми років, за ст. 435-1 — від трьох до п'яти.

Скандал з "Квартал-95" і відео про Рівненський ТЦК

Раніше Фокус розповідав про скандальний номер "Кварталу" про рівненського військкома. На відео можна було побачити імітацію подій у рівненському ТЦК, про які стало відомо з таємного запису, оприлюдненого у мережі.

На таємному записі, опублікованому наприкінці березня 2024 року, військком обіймався та цілувався з трьома працівницями установи. Після публікацій у ЗМІ чоловік звільнився з посади і повернувся на лінію вогню. У коментарі медіа він заявив, що "видихнув з полегшенням", і пояснив, що не брав хабарі, тому його навмисно скомпрометували.

У травні актори "Кварталу-95" обіграли ситуацію у рівненському військкоматі. Згідно зі сценарієм, написаними авторами студії, актори у військовій формі робили вигляд, наче вони турбуються про російських шпигунів, які за ними стежать. Тому для того, щоб зберегти секретність, вони вигадали таємний шифр. Суть шифру полягала у тому, що чоловіки та жінки обіймаються і труться один об одного під гучний сміх глядачів. Водночас у соцмережах критично оцінили комічний номер.

Зазначимо, на початку березня стався ще один скандал з "Квартал-95" — вони висміяли повернення чоловіка додому з-за кордону і його нестримне бажання до дружини. У січні обговорювали інший номер, у якому висміювали українку зі Скадовська за її недосконалу українську мову.

Нагадуємо, співвласник "Кварталу" Борис Шефір розповів про своє життя у Німеччині і про переваги російської культури. У травні художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий повідомив ЗМІ, що двоє акторів студії пішли у Нацгвардію.