"Нарешті видихну з полегшенням": начальник Рівненського ТЦК вперше відреагував на скандал

За словами Олександра Ярмошевича, він завжди намагався діяти по совісті, адже якби було інакше, то він затримався б на своїй посаді довше.

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Начальник Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Олександр Ярмошевич висловився щодо скандалу з відеороликом, який поширюється в мережі. Його слова передає видання "Рівне Вечірнє".

Прихована камера в кабінеті, на його думку, могла з'явитися через те, що він діяв по совісті. Якби це було інакше, то на цій посаді він зміг би затриматися надовго.

Водночас після скандалу начальник Рівненського ТЦК може видихнути з полегшенням, адже тепер у його житті нібито поменшає негативу та злості.

"Був би хабарником, брав би участь у різноманітних схемах, ішов би на повідку певних посадових осіб, то був би на посаді по 15-20 років, як інші начальники ТЦК. Тому відверто, я нарешті видихну з полегшенням, відкинувши вбік 2 роки прокльонів і решти негативу, який породжувала моя службова діяльність від громадян", — заявив Олександр Ярмошевич.

Скандал у Рівненському ТЦК: що відомо

Кілька днів тому в мережі з'явилося відео, на якому міг бути присутнім начальник ТЦК та СП Рівненської області. На кадрах можна помітити, що він спочатку цілується з однією жінкою у військовій формі, а потім через деякий час ще й із другою.

Унаслідок інциденту розпочалася службова перевірка, про яку повідомили в пресслужбі ТЦК і СП.

"Надалі належну оцінку буде надано як змісту змонтованого відеоряду, часовому проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження в службовому приміщенні. Також ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння в розслідуванні й об'єктивному, всебічному з'ясуванні всіх обставин події", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 березня повідомлялося, що працівник ТЦК та СП міг вимагати від власників авто хабар, щоб автівки не відправляли до ЗСУ, про що повідомили в київській поліції. Чоловік вимагав 900 доларів США за постановку автомобілів на військовий облік і не передачу їх до ЗСУ. Його затримали на гарячому.