"Наконец выдохну с облегчением": начальник Ровненского ТЦК впервые отреагировал на скандал

По словам Александра Ярмошевича, он всегда пытался действовать по совести, ведь если бы было иначе, то он задержался бы на своей должности дольше.

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Начальник Ровненского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Александр Ярмошевич высказался касаемо скандала с видеороликом, который распространяется по сети. Его слова передает издание "Рівне Вечірнє".

Скрытая камера в кабинете, по его мнению, могла появиться из-за того, что он действовал по совести. Если бы это было иначе, то на этой должности он смог бы задержаться надолго.

В то же время, после скандала начальник Ровненского ТЦК может выдохнуть с облегчением, ведь теперь в его жизни якобы станет меньше негатива и злости.

"Был бы взяточником, принимал участие в различных схемах, шел бы на поводке "определенных должностных лиц", то был бы на должности по 15-20 лет, как другие начальники ТЦК. Поэтому откровенно, я наконец выдохну с облегчением, отбросив в сторону 2 года проклятий и остального негатива, который порождала моя служебная деятельность от граждан", — заявил Александр Ярмошевич.

Скандал в Ровненском ТЦК: что известно

Несколько дней назад в сети появилось видео, на котором мог присутствовать начальник ТЦК и СП Ровненской области. На кадрах можно заметить, что он сначала целуется с одной женщиной в военной форме, а потом спустя время еще и со второй.

В результате инцидента началась служебная проверка, о которой сообщили в пресс-службе ТЦК и СП.

"В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временного промежутка, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении. Также инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы о содействии в расследовании и объективном, всестороннем выяснении всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 марта сообщалось, что работник ТЦК и СП мог требовать от владельцев авто взятку, чтобы машины не отправляли ВСУ, о чем сообщили в киевской полиции. Мужчина требовал 900 долларов США за постановку автомобилей на воинский учет и не передачу их в ВСУ. Его задержали "на горячем".