Почти 40 тысяч жителей Прикарпатья объявили в розыск: как ТЦК выявляет уклонистов

В систему "Оберег" поступают данные почти из всех реестров. Мужчин, которые официально находятся в розыске, полиция может принудительно доставить в ТЦК и СП, рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонительной работы Роман Боднар.

Related video

В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске из-за игнорирования повесток. Об этом в интервью "Западный курьер" сообщил заместитель начальника ОТЦК и СП, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднар.

По его словам, в систему "Оберіг" поступают данные из разных реестров, однако не всех. В частности, в базу занесены данные почти 90% военнообязанных. Он отметил, что также там содержится информация о людях, которые официально находятся в розыске, их правоохранители могут принудительно доставить в ТЦК в порядке административного задержания.

"Лицо попадает туда, если где-то оно не прибыло по повестке, не сообщило предусмотренные законом данные, другим способом уклонилось от призыва. В отношении такого гражданина делают пометку, что он находится в розыске", — сказал Роман Боднар.

Таким образом может возникнуть ситуация, когда человек, имея основания для отсрочки от мобилизации, но не подал данные в ТЦК, не может выехать за границу. Поскольку пограничники ему говорят, что тот находится в розыске и направляют в ТЦК.

Он отметил, что по состоянию на декабрь 2023 года в области в розыске находилось 36 тысяч человек, сейчас в базу добавили еще три тысячи мужчин. Боднар заявил, что все эти люди официально находятся в розыске. Поэтому не нужно удивляться, когда военнообязанного мужчину останавливают на улице, проверяют по базе "Оберег" и принудительно доставляют в военкомат.

"Потому что с начала войны тех, кто получил повестку, не прибыл к нам и думает, что его никто не будет искать, очень много", — добавил он.

Напомним, 29 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Украине есть достаточное количество людей, готовых защищать государство. Речь идет о мобилизованных и добровольцах.

Ранее спикер ГУНП в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив рассказал, что сотрудники ТЦК и СП могут задействовать правоохранителей для задержания мужчин, которые не появляются в военкомат в нужное время. Таких граждан полиция доставляет в ТЦК.