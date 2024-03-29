Не 500 тысяч: Сырский рассказал, сколько еще мужчин планируют мобилизовать

Командование ожидает, что в Украине достаточно граждан, готовых защищать свою страну с оружием в руках. Главнокомандующий ВСУ уверяет, что ранее заявленная потребность в мобилизации 500 тысяч граждан была проанализирована и изменена.

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После проведения аудита определенных военных подразделений командование украинских вооруженных сил пересмотрели потребность в мобилизации. Окончательное число существенно уменьшится и не превысит 500 тысяч человек. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию "Укринформ".

По его словам, после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил, указанное число было существенно снижено. Сырский заверил, что в Украине имеется достаточное количество готовых людей для защиты Родины.

"Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах", — заявил главнокомандующий ВСУ.

По его заявлению, в настоящее время проводится пересмотр численности определенных военных подразделений, не участвующих в боевых действиях на основе аудита их деятельности. Этот шаг даст возможность освободить тысячи военнослужащих и перераспределить их в боевые части.

Напомним, что 19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ и Генеральный штаб на Ставке предложили мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч людей.

Позже, 13 марта, в материале Financial Times отметили, что в ходе новой волны мобилизации в 2024 году в Украине могут быть призваны до 500 тысяч граждан. В сообщении Министерства обороны изданию отмечается, что главный упор в этих усилиях делается на замену "истощенных войск", находящихся на передовой линии в данный момент. Ведомство также подчеркнуло, что мобилизованные войска будут заменять раненых и удовлетворять другие военные потребности в зависимости от обстановки на поле боя.