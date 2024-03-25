Мобилизация в Украине: нардеп рассказал, до какого возраста снизят призывной возраст (видео)

Украина фактически возвращается к нормам, которые существовали ранее, в частности, тогда лицо должно было пройти срочную военную службу до 25 лет, рассказал нардеп Федор Вениславский.

Related video

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в Украине не сделают призывной возраст ниже 25 лет. Об этом он сообщил в эфире "Киев 24".

"Никаких идей по снижению возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации ниже 25 лет нет и не было на данный момент", — сказал Федор Вениславский.

Важно

Закон о мобилизации: в Раде рассказали, кто не будет иметь отсрочки от призыва (перечень)

Он считает, что подобные дискуссии даже не обсуждаются и не инициируются ни на одном из уровней. Кроме этого, по его словам, что со снижением призывного возраста с 27 до 25 лет Украина фактически возвращается к нормам, существовавшим ранее. Поскольку ранее мужчина должен был пройти срочную военную службу до 25 лет.

Вениславский отметил, что из-за отказа от срочной службы, молодежь в возрасте от 18 до 25 лет должна пройти общевойсковую подготовку или общевойсковую службу, срок которой — пять месяцев.

Напомним, нардеп Федор Вениславский сообщил, что ограниченно годных мужчин могут направить в боевые части. Он считает, что повторное прохождение ВВК позволит убрать коррупционные риски.

Ранее адвокат Вячеслав Лихачев отметил, что мужчин, которые трижды проигнорировали повестки, могут подать в розыск в случае принятия соответствующей нормы и закона о мобилизации. По его словам, это соответствует общим стандартам прав и свобод человека.