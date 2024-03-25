Мобилизация в Украине: как могут наказать мужчину за игнорирование трех повесток

По словам адвоката Вячеслава Лихачева, объявление гражданина в розыск после игнорирования трех повесток о вызове в ТЦК и СП, соответствует общим стандартам прав и свобод человека.

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Мужчин, которые трижды проигнорировали повестки смогут подавать в розыск в случае включения этой нормы в законопроект о мобилизации и принятия документа в целом. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Лихачев в комментарии OBOZ.UA.

Он отметил, что если правка будет внесена в закон, то "это будет законно".

По словам адвоката, с точки зрения общих представлений о правах и свободе гражданина, само по себе объявление в розыск того, кто трижды проигнорировал повестки вызов в ТЦК, не вписывается в его понимание того, является ли это законным.

"Возможно, это не нарушает прав и свободу, если речь идет действительно о повестках, которые были вручены надлежащим образом, которые были получены лично и это может быть чем-то подтверждено", — пояснил Лихачев.

Он отметил, что это не распространяется на повестки, которые разбрасывают по почтовым ящикам, затыкают в дверные ручки или передают дворниками.

Адвокат отметил, что, по его мнению, объявление в розыск человека за игнорирование повесток соответствует общим стандартам прав и свобод человека.

Напомним, 23 марта народный депутат Федор Вениславский заявил, что ограниченно годных мужчин могут направлять в боевые части. Он отметил, что повторное прохождение ВВК может позволить убрать коррупционные риски.

21 марта глава военного комитета НАТО Роб Бауэр рассказал, что мобилизация в Украине важнее новой техники. По его словам, нужны новые солдаты, поскольку бойцы гибнут и получают ранения.