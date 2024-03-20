Мобилизация в Украине: в Раде могут разрешить подавать в розыск уклонистов, — нардеп

По словам народного депутата Вадима Ивченко, планируется и увеличение штрафов и административной ответственности за уклонение от службы в рядах ВСУ.

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Украинские народные депутаты в рамках рассмотрения законопроекта о мобилизации допускают возможность разрешить подавать уклонистов в розыск. Планируется и увеличение штрафов и административной ответственности за уклонение от службы в рядах ВСУ. Об этом заявил нардеп от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко в эфире телемарафона, передает ТСН.

"Мы знаем за инициативу по поводу того, что будут увеличиваться штрафы и административная ответственность. Если ты получил первую повестку — этот штраф будет увеличен. Если ты не явился второй раз по повестке в ВВК, военкомат, то будет еще больший штраф. А в третий раз, возможно, если ты специально избегаешь и так далее, по решению суда, я думаю, может человек подаваться и в розыск. Это все то, что в принципе предлагает правительство... Я уверен в том, что профессионально депутаты правоохранительного комитета будут рассматривать соответствующие предложения", — сказал депутат.

В то же время Ивченко отметил, что это может произойти только после того, когда законопроект о мобилизации пройдет комитет нацбезопасности и сессионный зал Верховной Рады.

"Тогда будет понятно формат, вокруг чего строить соответствующие предложения по КУоАП или в Уголовный кодекс", — подытожил нардеп.

Напомним, ранее заместитель командира бригады НГУ Сергей Цисарук предложил новый метод "ускорения" мобилизации. В своем аккаунте в соцсетях он заявил, что бойцы сами должны искать граждан, которые уклоняются от мобилизации.

Также 18 марта народный депутат от политической партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки решил ускорить процесс рассмотрения законопроекта о мобилизации.