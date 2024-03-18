Наказания для уклонистов: в Раде рассказали, будут ли штрафовать на 200 тысяч гривен

По словам нардепа Федора Вениславского, санкции за уклонение от мобилизации должны быть более существенными, чтобы они действительно были ощутимыми, так как сейчас штраф за неявку в ТЦК составляет менее 1 700 гривен.

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Представитель фракции "Слуга народа" и член оборонного комитета Федор Вениславский рассказал, что в новом законопроекте о мобилизации не рассматриваются штрафы в размере от 153 до 204 тысяч гривен, как об этом ранее заявлял журналист Юрий Бутусов. Об этом нардеп рассказал в интервью "Главкому".

Как пишет издание, в правительственном законопроекте о мобилизации за нарушение правил воинского учета военнообязанными, призывниками и резервистами предлагается установить штрафы в размере от 8,5 до 17 тысяч гривен, что существенно превышает текущие штрафы, не превышающие 1,7 тысячи гривен. А нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации будет стоить 34-85 тыс. грн штрафа (на граждан и должностных лиц). Если это нарушение совершено в условиях особого периода, штраф возрастет до 153-204 тыс. грн.

15 марта военный журналист Юрией Бутусов заявил, что рассматриваемые предложения о мобилизации могут быть включены в "мобилизационный" законопроект, обсуждаемый в парламенте. Особое внимание привлекает раздел "Принуждение", где предусмотрено наказание в размере 100 тысяч гривен для военнообязанных, уклоняющихся от уточнения сведений воинского учета. В случае повторного игнорирования этого требования в течение двух недель, штраф может возрасти до 200 тысяч гривен. Аналогичные санкции предлагаются применять к мужчинам, не явившимся в ТЦК после получения повестки.

Однако народный депутат Федор Вениславский отметил, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не рассматривает концепцию мобилизации, опубликованную в соцсетях Бутусовым. Вместе с тем он согласен, что санкции за уклонение от мобилизации должны быть более существенными, чтобы они действительно были ощутимыми.

"На сегодняшний день штрафы в несколько сотен гривен не стимулируют граждан выполнять свои обязанности. Однако следует отметить, что вопрос о штрафах не обсуждается в рамках правительственного законопроекта №10449 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", — пояснил Вениславский.

Напомним, что 12 марта в Верховной Раде обсуждались две разные модели законопроекта о введении экономического бронирования от всеобщей мобилизации. Одна из моделей, предложенная Офисом президента, предусматривает установку порога в 35 000 гривен. Другая модель разрабатывается комитетом по вопросам экономического развития, и она предлагает взимание дополнительного военного сбора за каждого забронированного человека, независимо от его должности, заработной платы или иных критериев.