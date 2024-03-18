Покарання для ухилянтів: у Раді розповіли, чи штрафуватимуть на 200 тисяч гривень

За словами нардепа Федора Веніславського, санкції за ухиляння від мобілізації мають бути більш суттєвими, щоб вони дійсно були відчутними, адже наразі штраф за неявку до ТЦК становить менше ніж 1700 гривень.

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Представник фракції "Слуга народу" і член оборонного комітету Федір Веніславський розповів, що в новому законопроєкті про мобілізацію не розглядаються штрафи в розмірі від 153 до 204 тисяч гривень, як про це раніше заявляв журналіст Юрій Бутусов. Про це нардеп розповів в інтерв'ю "Главкому".

Як пише видання, в урядовому законопроєкті про мобілізацію за порушення правил військового обліку військовозобов'язаними, призовниками та резервістами пропонується встановити штрафи в розмірі від 8,5 до 17 тисяч гривень, що істотно перевищує поточні штрафи, які не перевищують 1,7 тисячі гривень. А порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію коштуватиме 34-85 тис. грн штрафу (на громадян і посадових осіб). Якщо це порушення скоєно в умовах особливого періоду, штраф зросте до 153-204 тис. грн.

15 березня військовий журналіст Юрій Бутусов заявив, що розглянуті пропозиції про мобілізацію можуть бути включені до "мобілізаційного" законопроєкту, обговорюваного в парламенті. Особливу увагу привертає розділ "Примус", де передбачено покарання в розмірі 100 тисяч гривень для військовозобов'язаних, які ухиляються від уточнення відомостей військового обліку. У разі повторного ігнорування цієї вимоги протягом двох тижнів, штраф може зрости до 200 тисяч гривень. Аналогічні санкції пропонуються застосовувати до чоловіків, які не з'явилися в ТЦК після отримання повістки.

Однак народний депутат Федір Веніславський зазначив, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не розглядає концепцію мобілізації, яку опублікував у соцмережах Бутусов. Натомість він згоден, що санкції за ухилення від мобілізації мають бути більш суттєвими, щоб вони справді були відчутними.

"На сьогодні штрафи в кілька сотень гривень не стимулюють громадян виконувати свої обов'язки. Однак слід зазначити, що питання про штрафи не обговорюється в рамках урядового законопроєкту №10449 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", — пояснив Веніславський.

Нагадаємо, що 12 березня у Верховній Раді обговорювали дві різні моделі законопроєкту про запровадження економічного бронювання від загальної мобілізації. Одна з моделей, запропонована Офісом президента, передбачає встановлення порогу в 35 000 гривень. Інша модель розробляється комітетом з питань економічного розвитку, і вона пропонує справляння додаткового військового збору за кожну заброньовану людину, незалежно від її посади, заробітної плати чи інших критеріїв.