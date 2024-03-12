Зарплата от 35 тысяч и новый сбор: в Раде анонсировали возможное бронирование от мобилизации

По словам нардепы Дмитрия Наталухи, модель, предложенная ОП, предусматривает установку порога в 35 000 гривен. Вторая модель разрабатывается комитетом и предлагает взимание дополнительного военного сбора за каждого забронированного человека, независимо от его заработной платы.

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В Верховной Раде обсуждаются две разные модели законопроекта о введении экономического бронирования от всеобщей мобилизации. Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха комитета в интервью "Суспільному".

Одна из моделей, предложенная Офисом президента, предусматривает установку порога в 35 000 гривен. Другая модель разрабатывается комитетом по вопросам экономического развития, и она предлагает взимание дополнительного военного сбора за каждого забронированного человека, независимо от его должности, заработной платы или иных критериев.

Чем отличаются предложенные модели

По словам Наталухи, эти две модели имеют существенные различия между собой. Первая модель не включает в себя физических лиц-предпринимателей. Вторая модель, в свою очередь, предполагает, что часть средств, собранных в виде военного сбора, будет направлена в местные бюджеты, а не прямо в Вооруженные силы Украины.

"Третья история, что зарплата минимальная, с которой можно забронироваться, 35 тысяч гривен, будет выше, чем минимальная заработная плата в армии, которая сегодня составляет чуть более 20 тыс. грн", — подчеркнул Наталуха.

Однако народный депутат считает, что такая инициатива может быть воспринята обществом "достаточно неоднозначно".

"Что эти все упреки, которые мы время от времени слышим от оппонентов мобилизации, о том, что мало того, что там забрали в армию, еще и дали такую зарплату, которая не позволяет прокормить семью, это усилит их аргументы, нам бы этого очень не хотелось. С другой стороны, есть положительный аспект, эта модель отбеливает заработные платы, которые платятся в конвертах. Может быть такое абсолютно, что очень много этих зарплат из конвертов перейдут в белую зарплату, чтобы забронировать сотрудников", — сказал Наталуха.

Он отметил, что основная цель модели увеличенного военного сбора заключается не в том, чтобы"отбелить" зарплаты, а в накоплении и мобилизации финансовых ресурсов, прежде всего на поддержку Вооруженных сил Украины. По его словам, увеличение размера военного сбора позволит направить собранные средства исключительно на нужды армии, без рассредотачивания их на местные бюджеты или другие фонды.

Во-вторых, согласно Наталухе, модель, разработанная депутатами, предусматривает возможность бронирования также физических лиц-предпринимателей.

"И третье, у нас нет критерия по минимальным зарплатам, должностям, что наверняка позволяет говорить о том, что мы не создаем этого дисбаланса, то есть формально, если ты не воюешь и тебя забронировали за 20 тыс. гривен, то можно абсолютно адекватно сказать, что ты платишь 20 тыс. гривен за кого-то, кто воюет", — сказал он.

Нардеп отметил, что во время публичного выступления премьер-министра по этому вопросу звучали достаточно общие заявления, не сопровождаемые конкретными уточнениями.

"Что касается нашей модели, я уверен, что до конца текущего месяца будет представлен соответствующий законопроект в Верховной Раде Украины. Он будет независимым от законопроекта о мобилизации", — добавил Наталуха.

По его мнению, законопроект о мобилизации должен разрабатываться отдельно, с минимальным количеством спорных вопросов, чтобы минимизировать риск его блокировки.

"Мы поддерживаем идею мобилизации, но считаем, что экономическое бронирование поможет обеспечить ее финансирование, что в свою очередь ускорит ротацию и демобилизацию наших солдат", — заключил нардеп.

Бронь от мобилизации для тех, кто получает от 35 тысяч гривен

11 марта нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что Кабинет министров Украины разрабатывает новую систему мобилизации, которая будет учитывать уровень заработной платы для бронирования от воинской службы. В частности, Кабмин рассматривает возможность бронирования для предпринимателей и IT-специалистов, а также чиновников и полицейских. Также в эту категорию могут попасть граждане, получающие зарплату от 35 000 грн.

Напомним, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует внести изменения в систему бронирования военнообязанных граждан от мобилизации.