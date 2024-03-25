Мобілізація в Україні: як можуть покарати чоловіка за ігнорування трьох повісток

За словами адвоката Вʼячеслава Ліхачова, оголошення громадянина в розшук після ігнорування трьох повісток про виклик до ТЦК та СП, відповідає загальним стандартам прав та свобод людини.

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Чоловіків, які тричі проігнорували повістки зможуть подавати в розшук в разі включення цієї норми в законопроєкт про мобілізацію та прийняття документа в цілому. Про це повідомив адвокат В'ячеслав Ліхачов у коментарі OBOZ.UA.

Він зауважив, що якщо правку буде внесено до закону, то "це буде законно".

За словами адвоката, з погляду загальних уявлень про права й свободу громадянина, саме по собі оголошення в розшук того, хто тричі проігнорував повістки виклик до ТЦК, не вписується в його розуміння того, чи це є законним.

"Можливо, це не порушує прав та свободу, якщо йдеться справді про повістки, які були вручені в належний спосіб, які було отримано особисто і це може бути чимось підтверджено", — пояснив Ліхачов.

Він наголосив, що це не розповсюджується на повістки, які розкидають по поштових скриньках, затикають до дверних ручок чи передають двірниками.

Адвокат зазначив, що, на його думку, оголошення в розшук людини за ігнорування повісток відповідає загальним стандартам прав і свобод людини.

Нагадаємо, 23 березня народний депутат Федір Веніславський заявив, що обмежено придатних чоловіків можуть направляти до бойових частин. Він зауважив, що повторне проходження ВЛК може дозволити прибрати корупційні ризики.

21 березня голова військового комітету НАТО Роб Бауер розповів, що мобілізація в Україні важливіша за нову техніку. За його словами, потрібні нові солдати, оскільки бійці гинуть і отримують поранення.