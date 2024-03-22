Закон о мобилизации: в Раде рассказали, кто не будет иметь отсрочки от призыва (перечень)

Профильный комитет парламента рассмотрел половину поправок к мобилизационному законопроекту. По словам депутата Ирины Фриз, члены комитета поддержали отсрочку для аспирантов всех форм обучения.

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В четверг, 21 марта, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 260 поправок к законопроекту о мобилизации №10449. Народные депутаты остановились на 2105 правке из 4197. Об этом сообщила 22 марта народный депутат из фракции "Европейская солидарность" и член оборонного комитета Ирина Фриз в Facebook

По ее словам, профильный комитет на заседании не поддержал предоставление отсрочки для таких категорий граждан:

лица начальствующего состава ГБР и НАБУ;

сотрудники МИД Украины и лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;

лица, которые являются религиозными проповедниками, наставниками или другими священнослужителями религиозных организаций;

работники внешкольного образования;

неполнородные братья/сестры которые являются смотрителями;

творческие работники, реставраторы, главные хранители фондов и руководители национальных учреждений культуры.

Фриз уточнила, что члены комитета считают, что вопрос отсрочки религиозных деятелей должен быть урегулирован Законом об альтернативной службе, а не законом о мобилизации. Она пояснила, что согласно Конституции, все граждане Украины имеют равные права и обязанности несмотря на религиозные и другие убеждения.

Право на отсрочку независимо от формы обучения (бюджетная или коммерческая) будут иметь все аспиранты. Комитет поддержал эту правку, сообщила Фриз.

Напомним, что согласно правительственному законопроекту о мобилизации № 10449, аспиранты, которые получают образование на условиях контракта, подлежат призыву на время мобилизации.

Кроме этого, члены комитета согласовали отсрочку от мобилизации для смотрителей:

имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических недостатков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);

имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в виде лишения свободы).

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или ІІ группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе);

Народный депутат добавила, что в следующий раз комитет соберется на заседание в понедельник, 25 марта.

Напомним, 21 марта народный депутат от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сомневается, что Верховная Рада примет законопроект о мобилизации до конца марта. По его словам, потенциал по принятию документа будет зависеть от общего настроя фракций и групп во время рассмотрения в сессионном зале.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" и также член оборонного комитета Федор Вениславский заверил, что призывной возраст в Украине не будет ниже 25 лет.