Майже 40 тисяч мешканців Прикарпаття оголосили у розшук: як ТЦК виявляє ухилянтів

До системи "Оберіг" надходять дані майже з усіх реєстрів. Чоловіків, які офіційно перебувають у розшуку, поліція може примусово доставити до ТЦК та СП, розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Роман Боднар.

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В Івано-Франківській області близько 39 тисяч військовозобовʼязаних чоловіків перебувають у розшуку через ігнорування повісток. Про це в інтервʼю "Західний курʼєр" повідомив заступник начальника ОТЦК та СП, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Роман Боднар.

За його словами, в систему "Оберіг" надходять дані з різних реєстрів, проте не всіх. Зокрема, до бази занесено дані майже 90% військовозобовʼязаних. Він зауважив, що також там міститься інформація про людей, які офіційно перебувають у розшуку, їх правоохоронці можуть примусово доставити до ТЦК в порядку адміністративного затримання.

"Особа потрапляє туди, якщо десь вона не прибула по повістці, не повідомила передбачені законом дані, іншим способом ухилилася від призову. Щодо такого громадянина роблять помітку, що він знаходиться в розшуку", — сказав Роман Боднар.

Таким чином може виникнути ситуація, коли чоловік, маючи підстави для відстрочки від мобілізації, але не подав дані до ТЦК, не може виїхати за кордон. Оскільки прикордонники йому говорять, що той перебуває в розшуку та направляють до ТЦК.

Він наголосив, що станом на грудень 2023 році в області в розшуку перебувало 36 тисяч осіб, наразі в базу додали ще три тисячі чоловіків. Боднар заявив, що всі ці люди офіційно перебувають у розшуку. Тому не потрібно дивуватися, коли військовозобовʼязаного чоловіка зупиняють на вулиці, перевіряють по базі "Оберіг" та примусово доставляють до військкомату.

"Бо від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до нас і думає, що його ніхто не буде шукати, дуже багато", — додав він.

Нагадаємо, 29 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Україні є достатня кількість людей, готових захищати державу. Йдеться про мобілізованих та добровольців.

Раніше речник ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків розповів, що співробітники ТЦК та СП можуть задіяти правоохоронців для затримання чоловіків, які не зʼявляються до військкомату в потрібний час. Таких громадян поліція доставляє до ТЦК.