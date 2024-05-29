Есть ли в видео "Квартала-95" издевательства над военными и ТЦК: появился ответ СБУ (фото)

Правоохранители не увидели ничего преступного в шутках о военнослужащих. Если бы преступление все же было бы, то виновники могли оказаться в колонии на срок от трех до восьми лет.

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Работники Службы безопасности Украины (СБУ) не заметили признаков уголовного преступления в видео "Студии "Квартал-95", на котором шла речь о скандале с военкомом из Ровенского территориального центра комплектования (ТЦК). На видео нет ни оскорблений чести и достоинства, ни препятствования деятельности. Об ответе СБУ на скандальное видео "Квартала-95" народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев рассказал на странице Facebook.

Арьев пояснил, что направил депутатское обращение в правоохранительные органы относительно комического номера с персонажами в военной форме. В ответе СБУ указано, что они не видят нарушений закона на видео "Квартал-95" и поэтому не открыли уголовное производство по этому делу. Политик риторически спросил, как можно не заметить признаков информационно-психологической спецоперации (ИПСО) российских спецслужб в номере, в котором высмеивается человек в военной форме.

Скандал с "Квартал-95" — Арьев прокомментировал ответ СБУ Фото: Скриншот

Нардеп прикрепил к сообщению скриншот ответа СБУ, который еще 14 мая подписал начальник главного управления Андрей Швец. В тексте документа указывается, что нет признаков нарушения двух статей Уголовного кодекса — 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ) и 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего). На этом основании информация о правонарушении не внесена в "Единый реестр досудебных расследований" (ЕРДР).

"В настоящее время отсутствуют основания для внесения следователем СБУ соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного расследования", — указано в ответе.

Скандал с "Квартал-95" — какой ответ СБУ на видео с военкомом Фото: Facebook

Отметим, если бы СБУ увидела признаки нарушения закона и довела дело до судебного разбирательства, то виновники могли бы получить наказание: по ст. 114-1 — тюрьма на срок от пяти до восьми лет, по ст. 435-1 — от трех до пяти.

Скандал с "Квартал-95" и видео о Ровенском ТЦК

Ранее Фокус рассказывал о скандальном номере "Квартала" о ривненском военкоме. На видео можно было увидеть имитацию событий в ровенском ТЦК, о которых стало известно из тайной записи, обнародованной в сети.

На тайной записи, опубликованной в конце марта 2024 года, военком обнимался и целовался с тремя сотрудницами учреждения. После публикаций в СМИ мужчина уволился с должности и вернулся на линию огня. В комментарии медиа он заявил, что "выдохнул с облегчением", и объяснил, что не брал взятки, поэтому его намеренно скомпрометировали.

В мае актеры "Квартала-95" обыграли ситуацию в ровенском военкомате. Согласно сценарию, написанному авторами студии, актеры в военной форме делали вид, будто они беспокоятся о российских шпионах, которые за ними следят. Поэтому для того, чтобы сохранить секретность, они придумали тайный шифр. Суть шифра заключалась в том, что мужчины и женщины обнимаются и трутся друг о друга под громкий смех зрителей. В то же время в соцсетях критически оценили комический номер.

Отметим, в начале марта произошел еще один скандал с "Квартал-95" — они высмеяли возвращение мужа домой из-за границы и его безудержное желание к жене. В январе обсуждали другой номер, в котором высмеивали украинку из Скадовска за ее несовершенный украинский язык.

Напоминаем, совладелец "Квартала" Борис Шефир рассказал о своей жизни в Германии и о преимуществах русской культуры. В мае художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой сообщил СМИ, что двое актеров студии ушли в Нацгвардию.